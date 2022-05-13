В Бурятии на военную службу призвано около 400 граждан республики

В военных комиссариатах и призывных пунктах Бурятии продолжается призыв граждан на военную службу «Весна-2022». На данный момент в республике призвано около 400 граждан. В ходе текущего весеннего призыва планируется призвать и направить на военную службу более 1200 человек, сообщили в Восточном военном округе.Призыв «Весна – 2022» в военных комиссариатах призывных пунктах проходит с соблюдением всех необходимых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди граждан, подлежащих призыву на военную службу. Весь персонал, задействованный в весеннем призыве, прошёл полный курс вакцинации отечественным препаратом Гам-Ковид-Вак «Спутник V», обеспечен всеми средствами индивидуальной защиты, бесконтактными термометрами и экспресс-тестами для определения наличия вирусной инфекции. Помимо этого, в помещениях военных комиссариатов и призывных пунктов регулярно проводится дезинфекция.Каждый гражданин республики, подлежащий призыву, проходит полное медицинское и психологическое обследование, которое проводят квалифицированные специалисты военных госпиталей. Помимо этого, каждый призывник гарантировано обеспечивается военной формой одеждой, средствами личной гигиены, банковскими картами и сухим пайком на путь следования к месту службы по призыву.Стоит отметить, что весенний призыв никак не связан с проводимой специальной военной операцией на территории ЛНР, ДНР и Украины. В специальной военной операции принимают участие исключительно офицеры и военнослужащие контрактной службы. Все призванные граждане Бурятии будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.Первые отправки призывников к местам несения службы начнутся 23 мая.Фото: ВВО