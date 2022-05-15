Бурятский ФОМС против «Байкалкурорта»

Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия (ФОМС) продолжает отчаянные попытки «залатать» многомиллионную финансовую дыру в своем бюджете. Фонд пытается это сделать уже несколько лет. Такое упорство вполне объяснимо. Размер «дыры» составляет 32,66 млн рублей.Газета «Номер один» рассказывала своим читателям о начале этой очень странной курортно-финансовой истории. Скандал возник из ничего, без всяких предпосылок. Как-то так получилось, что «курортные бизнесмены» подали некорректные документы, а другие оплатили по ним деньги. Почему так вышло, гадать не будем, тем более не станем подозревать кого-то в коррупции и сговоре. Предлагаем читателям самим поразмышлять на сей счет.В центре разбирательства – обслуживание сотен жителей Иркутской области на бурятских курортах, находившихся в ведении профсоюзного учреждение «Байкалкурорт». Эти клиенты застрахованы в соседней области. Оздоровив пациентов с западного берега Байкала, «Байкалкурорт» подал бурятскому ФОМСу документы на оплату услуг. Рассмотрев бумаги, последний оплатил деньги.Затем, как это положено в российской системе обязательного медстрахования, наш ФОМС направил счет на данную сумму иркутскому ФОМСу. Мол, возместите средства за обслуживание иркутян. Это рутинные межрегиональные расчеты за лечение по линии ОМС «чужих» пациентов в «своем» регионе. Так делают все регионы России. Ничто не предвещало беды - иркутяне оплатили. Но потом коллеги с иркутской стороны вдруг решили все проверить, и грянул скандал.Экспертиза, проведенная иркутянами, выявила кучу нарушений. Согласно российским правилам ОМС, медпомощь по видам, не входящим в базовую программу, не подлежит межтерриториальным расчетам. А эксперты пришли к выводу, что бурятская сторона как раз включила в счета санаторно-курортную помощь, которая не входит в базовую программу обязательного медстрахования. Также эксперты заявили о немалом проценте необоснованной госпитализации, об ошибках в лечебно-диагностическом процессе, дефектах оформления первичной медицинской документации.Иркутяне потребовали вернуть средства. Профсоюзный «Байкалкурорт», конечно, пытался поставить под сомнение право иркутского ФОМСа проводить дополнительный контроль и даже возмущенно возвращал акты экспертиз назад в город Иркутск, как и бурятский ФОМС. Две организации выступали «единым фронтом». Скандал дошел до Москвы, и там встали на сторону иркутян, указав бурятскому ФОМСу отдать спорную сумму, что и сделано.Проведя девять платежей, наш ФОМС исполнил указание федерального ФОМСа, но затем ринулся в суд, чтобы вернуть средства. К своему огорчению, проиграл в трех (!) инстанциях подряд.«Дыра» в бюджете, видимо, сильно давила на сознание бурятского ФОМСа. Ее надо закрывать, и Фонд взялся за профсоюзный «Байкалкурорт», образно говоря, его «подставивший».Здесь вряд ли можно взваливать всю ответственность за возмутительную и неприятную историю на «Байкалкурорт». Видимо, принимая от него счета и реестры в отношении обслуженных иркутян, республиканский Фонд должен был более тщательно анализировать их содержание (дабы позднее экспертам не к чему было придраться). Однако, как бы там ни было, раз проведение экспертиз признано судом обоснованным, сейчас другого выхода, кроме как вчинить иск курортной организации, у бурятского ФОМСа не осталось.От былого «единого фронта» не осталось и следа. Бывшие союзники по «антииркутской» коалиции сцепились уже меж собой...В зале суда представитель Фонда рассказал судье вышеописанную захватывающую историю появления финансовой дыры.«СКУП Республики Бурятия «Байкалкурорт» с учетом проведенных экспертиз обязано осуществить возврат перечисленных средств за медицинскую помощь в размере 32 660 517 руб. 74 коп.», - полагал бурятский ФОМС. По иронии судьбы, экспертиза, против которой он ранее яростно бился, теперь стала его главным аргументом.В зале суда вскрылась интересная деталь. Ответчик, то есть «Байкалкурорт», имел право оспорить результаты иркутских экспертиз в судебном порядке, но по неизвестной причине не сделал этого.Представители ответчика не считали, что обязаны вернуть деньги, и даже сослались на пропуск бурятским ФОМСом срока исковой давности. Однако взгляд Фемиды оказался иным. Срок надо отсчитывать не с момента когда бурятский ФОМС получил акты иркутских экспертиз, а с момента возврата денежных средств иркутскому ФОМСу.«До возврата спорной суммы имущественные интересы истца не нарушены, сумма находилась в распоряжении истца», - растолковал суд курортной организации детали законодательства.«Байкалкурорту» также указали на его пассивное поведение в ситуации с экспертизой.Рухнула в суде и ссылка ответчика на то, что бурятский ФОМС добровольно перевел 32,66 млн рублей своим иркутским коллегам. Это было не так - он сопротивлялся и отдал средства только после решения федерального Фонда (по итогам созванного совещания).«Истец подотчетен федеральному Фонду и не имел права не исполнять решение последнего, изложенное в протоколе», - подчеркнула Фемида. Данный момент наконец-то раскрыл тайну перечисления денег. Бурятская сторона не имела права ослушаться начальство из города Москвы. Такая уж создана вертикаль власти в обязательном медстраховании России. Региональные фонды обязаны слушаться центр.Одним словом, «Байкалкурорт» не смог ни прекратить процесс по каким-то основаниям, ни доказать, что спорная медпомощь, полученная сотнями иркутян, оказана им в рамках именно базовой программы ОМС. «Требования истца обоснованы», - провозгласил суд.32,66 млн рублей признаны излишне полученными «Байкалкурортом» и взысканы с этого санаторно-курортного учреждения профсоюзов в пользу ФОМСа. Еще с организации взыскали 10 тыс. рублей госпошлины. Конечно, вердикт пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. Но нам кажется, что это бесполезно. Уж больно хлипкой выглядит юридическая позиция курортного учреждения.Сможет ли «Байкалкурорт» изыскать нужную сумму, если, в конце концов, придется платить, предсказать не беремся. Но думаем, если само учреждение не сумеет, то ему может помочь учредитель - Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия. Пусть для этого последнему даже придется продать часть своей престижной дорогостоящей недвижимости в самом центре города Улан-Удэ (по соседству со зданием республиканского правительства), которой профсоюзы обладают с советских времен.Петр Санжиев, «Номер один».