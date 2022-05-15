Общество 15.05.2022 в 09:00

Бурятский ФОМС против «Байкалкурорта»

Скандальное «курортное дело» вышло на новый уровень
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Текст: Петр Санжиев
Бурятский ФОМС против «Байкалкурорта»
"Номер один"
Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Республики Бурятия (ФОМС) продолжает отчаянные попытки «залатать» многомиллионную финансовую дыру в своем бюджете. Фонд пытается это сделать уже несколько лет. Такое упорство вполне объяснимо. Размер «дыры» составляет 32,66 млн рублей.

Промашка на миллионы

Газета «Номер один» рассказывала своим читателям о начале этой очень странной курортно-финансовой истории. Скандал возник из ничего, без всяких предпосылок. Как-то так получилось, что «курортные бизнесмены» подали некорректные документы, а другие оплатили по ним деньги. Почему так вышло, гадать не будем, тем более не станем подозревать кого-то в коррупции и сговоре. Предлагаем читателям самим поразмышлять на сей счет.

В центре разбирательства – обслуживание сотен жителей Иркутской области на бурятских курортах, находившихся в ведении профсоюзного учреждение «Байкалкурорт». Эти клиенты  застрахованы в соседней области. Оздоровив пациентов с западного берега Байкала, «Байкалкурорт» подал бурятскому ФОМСу документы на оплату услуг. Рассмотрев бумаги, последний оплатил деньги.

Затем, как это положено в российской системе обязательного медстрахования, наш ФОМС направил счет на данную сумму иркутскому ФОМСу. Мол, возместите средства за обслуживание иркутян. Это рутинные межрегиональные расчеты за лечение по линии ОМС «чужих» пациентов в «своем» регионе. Так делают все регионы России. Ничто не предвещало беды - иркутяне оплатили. Но потом коллеги с иркутской стороны вдруг решили все проверить, и грянул скандал.

Экспертиза,  проведенная иркутянами, выявила кучу нарушений. Согласно российским правилам ОМС, медпомощь по видам, не входящим в базовую программу, не подлежит межтерриториальным расчетам. А эксперты пришли к выводу, что бурятская сторона как раз включила в счета санаторно-курортную помощь, которая не входит в базовую программу обязательного медстрахования. Также эксперты заявили о немалом проценте необоснованной госпитализации, об ошибках в лечебно-диагностическом процессе, дефектах оформления первичной медицинской документации.

Иркутяне потребовали вернуть средства. Профсоюзный «Байкалкурорт», конечно, пытался поставить под сомнение право иркутского ФОМСа проводить дополнительный контроль и даже возмущенно возвращал акты экспертиз назад в город Иркутск, как и бурятский ФОМС. Две организации выступали «единым фронтом». Скандал дошел до Москвы, и там встали на сторону иркутян, указав бурятскому ФОМСу отдать спорную сумму, что и сделано. 

Проведя девять платежей, наш ФОМС исполнил указание федерального ФОМСа, но затем ринулся в суд, чтобы вернуть средства. К своему огорчению, проиграл в трех (!) инстанциях подряд. 

«Дыра» в бюджете, видимо, сильно давила на сознание бурятского ФОМСа. Ее надо  закрывать, и Фонд взялся за профсоюзный «Байкалкурорт»,  образно говоря, его  «подставивший».

Здесь вряд ли можно взваливать всю ответственность за возмутительную и неприятную историю на «Байкалкурорт». Видимо, принимая от него счета и реестры в отношении обслуженных иркутян, республиканский Фонд должен  был более тщательно  анализировать их содержание (дабы позднее экспертам не к чему было придраться). Однако, как бы там ни было, раз проведение экспертиз признано судом обоснованным, сейчас другого выхода, кроме как вчинить иск курортной организации, у бурятского ФОМСа не осталось.

От былого «единого фронта» не осталось и следа. Бывшие союзники по «антииркутской» коалиции сцепились уже меж собой...

ФОМС: «Верните деньги»

В зале суда представитель Фонда рассказал судье вышеописанную захватывающую историю появления финансовой дыры.

«СКУП Республики Бурятия «Байкалкурорт» с учетом проведенных экспертиз обязано осуществить возврат перечисленных средств за медицинскую помощь в размере 32 660 517 руб. 74 коп.», - полагал бурятский ФОМС. По иронии судьбы, экспертиза, против которой он ранее яростно бился, теперь стала его главным аргументом.

В зале суда вскрылась интересная деталь. Ответчик, то есть «Байкалкурорт», имел право оспорить результаты иркутских экспертиз в судебном порядке, но по неизвестной причине не сделал этого.

Представители ответчика не считали, что обязаны вернуть деньги, и даже сослались на пропуск бурятским ФОМСом срока исковой давности. Однако взгляд Фемиды оказался иным.  Срок надо отсчитывать не с момента когда бурятский ФОМС получил акты иркутских экспертиз, а с момента возврата денежных средств иркутскому ФОМСу.

«До возврата спорной суммы имущественные интересы истца не нарушены, сумма находилась в распоряжении истца», - растолковал суд курортной организации детали законодательства.

«Байкалкурорту» также указали на его пассивное поведение в ситуации с экспертизой.

Рухнула в суде и ссылка ответчика на то, что бурятский ФОМС добровольно перевел 32,66 млн рублей своим иркутским коллегам. Это было не так - он сопротивлялся и отдал средства только после решения федерального Фонда (по итогам созванного совещания).

«Истец подотчетен федеральному Фонду и не имел права не исполнять решение последнего, изложенное в протоколе», - подчеркнула Фемида. Данный момент наконец-то раскрыл тайну перечисления денег. Бурятская сторона не имела права ослушаться начальство из города Москвы. Такая уж создана  вертикаль власти в обязательном медстраховании России. Региональные фонды обязаны слушаться центр.

Одним словом, «Байкалкурорт» не смог ни прекратить процесс по каким-то основаниям, ни доказать, что спорная медпомощь, полученная сотнями иркутян,  оказана им в рамках именно базовой программы ОМС. «Требования истца обоснованы», - провозгласил суд.

32,66 млн рублей   признаны излишне полученными «Байкалкурортом» и взысканы с этого санаторно-курортного учреждения профсоюзов в пользу ФОМСа. Еще с организации взыскали 10 тыс. рублей госпошлины. Конечно, вердикт пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции. Но нам кажется, что это  бесполезно. Уж больно хлипкой выглядит юридическая позиция курортного учреждения.

Сможет ли «Байкалкурорт» изыскать нужную сумму, если, в конце концов, придется платить, предсказать не беремся. Но думаем, если само учреждение не сумеет, то ему может помочь учредитель - Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия. Пусть для этого последнему даже придется продать часть своей престижной дорогостоящей недвижимости в самом центре города Улан-Удэ (по соседству со зданием республиканского правительства), которой профсоюзы обладают с советских времен.

Петр Санжиев, «Номер один». 
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