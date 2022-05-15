В Бурятии организуют сборы посылок для бурятских солдат в Украине

13 мая в социальных сетях общественник Денис Леонов рассказал, что совместными усилиями с различными сообществами Улан-Удэ им удалось собрать и отправить 30 коробок для военных из Бурятии, находящихся на спецоперации в Украине.

«Друзья, отправили сегодня в десантно-штурмовое соединение, дислоцирующееся у нас в Бурятии, 30 коробок с консервами и крупами, письма от школьников МБОУ СОШ №4 г. Гусиноозерска, жителей Улан-Удэ», - рассказал активист.

Кроме того, для солдат собрали 4000 карманных иконок, 100 нательных крестиков от прихожан Храма Блаженной Ксении Петербургской с Н. Саянтуй. Груз отправлен через войсковые части.



Как отметили в группе «Женщины Бурятии», за две недели работы всем вместе удалось собрать и отправить 192 коробки.

«Отрадно, что на эту акцию откликнулось очень много неравнодушных людей. Мы благодарны всем, кто не остался в стороне. Особенно это видно в небольших селах и улусах, где каждый на виду и каждый житель вносит свою лепту в сбор средств и посылок. Важно то, что каждый делает это не по принуждению, а от чистого сердца», - отметили в группе «Женщины Бурятии».

В сборе могут принять участие все желающие. Организаторы отметили, что в очередном сборе посылок помимо жителей Улан-Удэ приняли участие Баргузинский, Тарбагатайский, Мухоршибирский, Селенгинский, Баунтовский, Прибайкальский, Бичурский районы республики.

фото: "Номер один"