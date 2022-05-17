Общество 17.05.2022 в 11:49
Команда Бурятии поборется за звание лучшей на «Просветительских играх»
Больше всех баллов в индивидуальных отборочных играх набрала Номина Бимбаева из села Санага Закаменского района
Текст: Номер один
В течение апреля школьники всей страны проходили разнообразные викторины и испытания, по итогам которых в каждом регионе отбирали самых лучших. 6 школьников, набравших наибольшее количество баллов, должны были войти в сборную. И теперь им предстоит очный финал в «Просветительских играх» - всероссийском соревновании для самых активных и эрудированных учеников 9-11 классов.
В Бурятии больше всех баллов в индивидуальных отборочных играх набрала Номина Бимбаева из села Санага Закаменского района — 726, это 17 место среди всех школьников России. Теперь она в компании 5 других девушек (а лучшими в Бурятии стали только девушки) отправилась в Москву, где 17-19 мая будут проходить очные финальные соревнования. Поездка и все входящие в нее мероприятия оплачиваются Всероссийским обществом «Знание», которое и организовало этот масштабный детский конкурс.
- «Такие мероприятия, безусловно, очень важны для воспитания подрастающего поколения, они стимулируют саморазвитие, стремление в школьниках к достижению новых вершин. Отрадно то, что в финале этих игр принимают участие дети не только из столицы республики, но и районов», - отметили в Министерстве образования и науки Бурятии.
В следующие два дня сборным командам из 85 регионов России предстоит 3 дня разнообразных испытаний, которые пройдут на территории выставочного центра ВДНХ в Москве.
«Просветительские игры» проводятся в рамках образовательного марафона «Новые горизонты», который проводит Всероссийское общество «Знание». «Новые горизонты» это лекции, дискуссионные площадки и мастер-классы с участием более 160 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей.
Мероприятия будут проходит как в онлайн, так и в офлайн режиме следующие два дня. Перед участниками выступят пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.
Свое участие в марафоне подтвердили гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ Сергей Карякин, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.
Программа марафона включает пять тематических треков, которые организованы на отдельных площадках.
В Москве пройдут треки «Роль России и мире» и «Мы вместе», в Санкт-Петербурге — трек «Новые горизонты. Экономика», в Сочи — трек «Новые горизонты. Наука», в Подмосковье на площадке 26-го «Российского интернет-форума» — трек «Новые горизонты. Информационные технологии».
Все трансляции с марафона «Новые горизонты» можно в прямом эфире увидеть на сайте Всероссийского общества «Знание» - https://marathon.znanierussia.ru
В Бурятии больше всех баллов в индивидуальных отборочных играх набрала Номина Бимбаева из села Санага Закаменского района — 726, это 17 место среди всех школьников России. Теперь она в компании 5 других девушек (а лучшими в Бурятии стали только девушки) отправилась в Москву, где 17-19 мая будут проходить очные финальные соревнования. Поездка и все входящие в нее мероприятия оплачиваются Всероссийским обществом «Знание», которое и организовало этот масштабный детский конкурс.
- «Такие мероприятия, безусловно, очень важны для воспитания подрастающего поколения, они стимулируют саморазвитие, стремление в школьниках к достижению новых вершин. Отрадно то, что в финале этих игр принимают участие дети не только из столицы республики, но и районов», - отметили в Министерстве образования и науки Бурятии.
В следующие два дня сборным командам из 85 регионов России предстоит 3 дня разнообразных испытаний, которые пройдут на территории выставочного центра ВДНХ в Москве.
«Просветительские игры» проводятся в рамках образовательного марафона «Новые горизонты», который проводит Всероссийское общество «Знание». «Новые горизонты» это лекции, дискуссионные площадки и мастер-классы с участием более 160 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей.
Мероприятия будут проходит как в онлайн, так и в офлайн режиме следующие два дня. Перед участниками выступят пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.
Свое участие в марафоне подтвердили гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ Сергей Карякин, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.
Программа марафона включает пять тематических треков, которые организованы на отдельных площадках.
В Москве пройдут треки «Роль России и мире» и «Мы вместе», в Санкт-Петербурге — трек «Новые горизонты. Экономика», в Сочи — трек «Новые горизонты. Наука», в Подмосковье на площадке 26-го «Российского интернет-форума» — трек «Новые горизонты. Информационные технологии».
Все трансляции с марафона «Новые горизонты» можно в прямом эфире увидеть на сайте Всероссийского общества «Знание» - https://marathon.znanierussia.ru
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