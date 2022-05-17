Общество 17.05.2022 в 13:00
Становятся известны победители в голосовании за благоустройство общественных территорий в Бурятии
До конца голосования осталось 2 недели
Текст: Нина Павлова
Две недели осталось до конца голосования за объекты благоустройства. На платформе 03.gorodsreda.ru свои голоса отдали 9 тысяч жителей Бурятии. Голосование за объекты благоустройства проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В Улан-Удэ проголосовало более трех с половиной тысяч горожан. Они выбирают один из двух дизайн-проектов по благоустройству бульвара "Сиреневый" и сквера "Яблоневый".
В городе Закаменск также выбирают дизайн-проекты сквера "Юбилейный": за первый вариант проголосовало 109 человек, за другой – 13.
Активно голосуют в городе Северобайкальск, где проголосовал 581 человек. Выбор стоит между балюстрадой на Байкале и продолжением архитектурного ансамбля входной группы центрального парка.
В городе Гусиноозерск сейчас решается какой сквер выиграет – Шахтеров или Пионерский? Пока отдано 115 голосов, лидирует второй объект.
В городе Кяхта приняли участие в голосовании 767 человек. Жители выбирают между благоустройством "Мемориального комплекса" и территории, прилегающей к "Городскому кладбищу".
В поселке Онохой сделали свой выбор 400 человек. Голоса отдают за общественные территории по улице Монгольская или по улице Транспортная. Большинство у последней.
В поселке Усть-Баргузин – три территории на выбор: благоустройство остановок общественного транспорта, укладка тротуарной плитки на центральной площади или благоустройство набережной. С большим отрывом лидирует первый вариант.
Также во многих районах на голосование представлены такие проекты, как благоустройство скверов и центральных площадей, обустройство спортивных и детских площадок, обновление памятников и мемориалов.
Именно граждане выбирают, какие территории будут благоустроены уже в следующем году. Заходите на сайт 03.gorodsreda.ru, выберите свой район и сделайте выбор.
Голосование продлится до 30 мая. Принять в нем участие могут все желающие старше 14 лет.
Помощь в проведении голосования оказывают волонтеры. Они работают в МФЦ и торговых центрах.
От вас зависит, каким будет ваш район!
В Улан-Удэ проголосовало более трех с половиной тысяч горожан. Они выбирают один из двух дизайн-проектов по благоустройству бульвара "Сиреневый" и сквера "Яблоневый".
В городе Закаменск также выбирают дизайн-проекты сквера "Юбилейный": за первый вариант проголосовало 109 человек, за другой – 13.
Активно голосуют в городе Северобайкальск, где проголосовал 581 человек. Выбор стоит между балюстрадой на Байкале и продолжением архитектурного ансамбля входной группы центрального парка.
В городе Гусиноозерск сейчас решается какой сквер выиграет – Шахтеров или Пионерский? Пока отдано 115 голосов, лидирует второй объект.
В городе Кяхта приняли участие в голосовании 767 человек. Жители выбирают между благоустройством "Мемориального комплекса" и территории, прилегающей к "Городскому кладбищу".
В поселке Онохой сделали свой выбор 400 человек. Голоса отдают за общественные территории по улице Монгольская или по улице Транспортная. Большинство у последней.
В поселке Усть-Баргузин – три территории на выбор: благоустройство остановок общественного транспорта, укладка тротуарной плитки на центральной площади или благоустройство набережной. С большим отрывом лидирует первый вариант.
Также во многих районах на голосование представлены такие проекты, как благоустройство скверов и центральных площадей, обустройство спортивных и детских площадок, обновление памятников и мемориалов.
Именно граждане выбирают, какие территории будут благоустроены уже в следующем году. Заходите на сайт 03.gorodsreda.ru, выберите свой район и сделайте выбор.
Голосование продлится до 30 мая. Принять в нем участие могут все желающие старше 14 лет.
Помощь в проведении голосования оказывают волонтеры. Они работают в МФЦ и торговых центрах.
От вас зависит, каким будет ваш район!
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