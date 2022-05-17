Общество 17.05.2022 в 14:11

18 мая в Улан-Удэ начнут отключать горячую воду

Отопительный сезон в столице Бурятии завершается
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Текст: Константин Воронов
18 мая в Улан-Удэ начнут отключать горячую воду
Отопительный сезон в Улан-Удэ завершится 18 мая. Такое решение принято на pecпyбликaнcкoм oпepштaбе пo пpeдyпpeждeнию pacпpocтpaнeния кopoнaвиpyca, сообщили в мэрии.

Напомним, ранее главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев предложил продлить отопительный сезон до 30 мая, чтобы предотвратить всплеск заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Власти согласились с его мнением, правда лишь частично, продлив отопительный сезон на несколько дней.

При этом на ряде котельных города на 16 мая уже было запланировано отключение горячей воды для проведения ремонтных работ. Теперь этот график скорректирован.

Даты отключения горячей воды потребителям:

– Тепломагистраль №1, Железнодорожный район (район ПВЗ и ФСК) – горячая вода будет отключена 30, 31 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;

– Тепломагистраль №2, Советский район (централизованная часть) – отключения запланированы 19 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;

– Тепломагистраль №3, Железнодорожный район (район Шишковки) – 25, 26 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;

– Тепломагистраль №4, Железнодорожный район (Пентагон, ул. Моховая, ул. Тропинина, ул. Шаляпина) – с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;

– Тепломагистраль №5, Октябрьский район (18 квартал, ул. Трубачеева, ул. Терешковой, БКМ, ул. Жердева, ул. Ключевская) – с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября;

– Тепломагистраль №6, Октябрьский район (от ул. Ключевская по 20а квартал) пройдут с 18 по 21 мая, с 6 по 10 июня, с 11 по 20 июля, 14, 15 сентября.

Отключение горячей воды у потребителей, подключенных к котельным:

– котельная мкрн Заречный: с 18 по 21 мая, с 18 по 31 июля, 14, 15 сентября;

– котельная мкрн Загорск: с 18 по 21 мая, с 25 июля по 7 августа, 14, 15 сентября;

– котельная «Юго-Западная»: с 18 по 21 мая, с 1 по 14 августа, 14, 15 сентября;

– мкрн Стеклозавод: с 18 по 21 мая, с 8 по 21 августа, 14, 15 сентября;

– мкрн Аэропорт: с 18 по 21 мая, с 15 по 28 августа, 14, 15 сентября;

– котельная «Ростелеком»: с 16 по 19 мая, с 20 июня по 3 июля, 14, 15 сентября.

«ТГК-14 и администрация города просит улан-удэнцев с пониманием отнестись к проведению испытаний и ремонтов на ТЭЦ и котельных. Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях просьба сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37 или в районы эксплуатации по следующим телефонам: Железнодорожный район – 45-31-77, Октябрьский – 33-65-22 и Советский – 21-59-52», - сообщили в мэрии.

Фото: «Номер один»
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