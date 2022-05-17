Улицу Терешковой в Улан-Удэ начнут перекрывать с 31 мая

- Чтобы неудобств для горожан было меньше, работы будут выполнены в минимально сжатые сроки, - сообщил начальник управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ Павел Maлыx.





В Улан-Удэ с 31 мая по 15 июня будет перекрыто движение на участке дороги по улице Терешковой - от улицы Сахьяновой до бульвара Карла Маркса по четной стороне. Здесь начнется ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в мэрии города.Ремонт дороги протяженностью 1,5 км проведет подрядная организация «Доринвест».Напомним, чтобы не перекрывать дорогу полностью, власти приняли решение разбить ремонт на этапы. Это даст возможность организовать более удобные схемы объезда.Фото: «Номер один»