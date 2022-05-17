Общество 17.05.2022 в 16:28

Улицу Терешковой в Улан-Удэ начнут перекрывать с 31 мая

Первый ремонтируемый участок закроют для движения на полмесяца
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Текст: Константин Воронов
Улицу Терешковой в Улан-Удэ начнут перекрывать с 31 мая
В Улан-Удэ с 31 мая по 15 июня будет перекрыто движение на участке дороги по улице Терешковой - от улицы Сахьяновой до бульвара Карла Маркса по четной стороне. Здесь начнется ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в мэрии города.

Ремонт дороги протяженностью 1,5 км проведет подрядная организация «Доринвест».

Напомним, чтобы не перекрывать дорогу полностью, власти приняли решение разбить ремонт на этапы. Это даст возможность организовать более удобные схемы объезда.

- Чтобы неудобств для горожан было меньше, работы будут выполнены в минимально сжатые сроки, - сообщил начальник управления дорожного строительства администрации  Улан-Удэ Павел Maлыx.


Фото: «Номер один»
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