В Бурятии продолжается рост цен на продукты

По данным Росстата, в стране продолжился рост цен на подавляющее большинство продовольствия, начиная от всех видов круп и заканчивая молочной продукцией, консервами и сладостями.Так, подорожал рис (+8,7%,), крупа гречневая (на 5,2%), горох и фасоль (на 5%), крупы овсяная и перловая (+4,1%), пшено (на 3,8%), овсяные хлопья «Геркулес» (на 3,7%), крупа манная (на 3,2%).Среди прочих продовольственных товаров подорожали: маргарин (на 12,9%), зефир, пастила, какао, молоко сгущенное с сахаром, печенье – на 7,1-8,9%, молоко стерилизованное, йогурт, сырки творожные, глазированные шоколадом, сливки, майонез, соленые и копченые продукты из рыбы. Также подорожали конфеты шоколадные, кексы, рулеты, соки фруктовые, перец черный, консервы томатные и фруктово-ягодные, напитки газированные, вода минеральная, кетчуп, варенье, джем, повидло, мороженое, кофе, чай зеленый, хлопья из злаков, пряники – на 5- 7%.В Бурятии динамика аналогичная, рост цен на продукты продолжился в апреле и мае, несмотря на резкое удешевление стоимости доллара и евро (на них закупается львиная доля продовольствия). Так, например, в республике особенно сильно подорожали фрукты и овощи. Например, цены на яблоки в крупных улан-удэнских супермаркетах достигли 200 рублей за килограмм, на груши - до 400 рублей. Правда несколько снизились в цене помидоры и огурцы в связи с увеличением сезонного поступления овощей, но всего лишь на несколько процентов. Стоимость же других товарных позиций по импортному продовольствию либо не изменилась, либо продолжила рост.Выявилась и новая тенденция. Цены на продукты питания по многим товарным группам, особенно по плодоовощной продукции, в соседней Иркутской области стали заметно дешевле, чем в Улан-Удэ. Возможно, это связано с прекращением конкуренции между торговыми сетями в столице Бурятии.- Я удивляюсь, что цены в ранее недорогом «Абсолюте» стали сопоставимы по продуктам питания с другими супермаркетами города, при этом в районах республики даже в маленьких магазинах можно найти порой и более дешевые ценовые категории, - удивляется улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - В целом я не верю тем цифрам по продовольственной инфляции, которые нам рисует Росстат. Недавно поднял чеки и удивился: стоимость рыбных консервов «Сайра в масле» за год выросла с 38 рублей до 140 рублей за баночку. Официальная статистика не отражает истинного положения дел с инфляцией.Как отмечает экономист, в Бурятии торговые сети давно отошли от конкуренции друг с другом.- Это не так, что владельцы торговых сетей собрались за одним столом, сговорились и решили, что надо всем вместе поднять цены, - продолжает он. - Они просто мониторят друг друга, подгоняя цены под общую динамику. Если у кого-то выше, то они тоже переписывают ценники. В результате товарные группы, хорошо реализуемые, значительно увеличиваются в цене. Причем то, что слишком завышено и рискует перейти в разряд залежалого товара, позже продается по так называемым «акциям».Как сообщили в УФАС Бурятии, «согласно мониторингу цен от торговых сетей, цены разнятся, бывает, что и на несколько десятков процентов. Поставщики разные, но закупочные цены очень схожие. Пока признаков картельного сговора не усматривается, а полноценную проверку (с выездом специалистов, копированием документов и пр.) провести не представляется возможным».Есть мнение, что разница в ценах на продовольствие между Иркутском и Улан-Удэ будет продолжаться до тех пор, пока к нам не зайдут федеральные сети.- Как только это произойдет, цены на продовольствие между нашими городами сравняются, - убежден он.Между тем население Бурятии, вынужденное затягивать свои пояса, чтобы свести концы с концами, все больше ориентируется на дискаунтеры «Маяк» и «Светофор».Однако это вызвало новую проблему. Например, после каждых выходных покупатели просто сметают с полок весь недорогой товар. И возникает новая проблема - опустошение магазинов.- Да, порой мы видим, что после набега покупателей наши полки начисто выметают и оптовики, и розничные покупатели, - жалуются работники дискаунтера. - Ведь пока завезут новый товар, все пустеет, а мы вынуждены сокращать используемую площадь.В результате в торговых залах улан-удэнских дискаунтеров приходится постоянно изменять конфигурацию лотков с коробками продуктов, увеличивая площадь проходов между ними.Возникает дилемма - производители продовольствия заинтересованы в быстром обороте продуктов питания, но если у некоторых игроков цены остаются на прежнем уровне, то на фоне других супермаркетов это выглядит диссонансом.Далее покупатели опустошают магазины, подрывая базовое правило маркетинговой стратегии сети: все основные товарные группы и минимальный ассортимент товаров должны быть на полках. Иначе идут отсылки к печальным фото дефицита времен СССР с пустыми полками, изредка заставленными одними и теми же консервами.Впрочем, учитывая временные проблемы с логистикой и сокращением завоза импорта ассортимент реализуемых зарубежных товаров, скорее всего, будет сокращаться.Фото: «Номер один»