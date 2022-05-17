Общество 17.05.2022 в 17:08

В Бурятии крупные загорания травы угрожали селам

В поселке Челутай-24 горели 24 гектара в Нестерово – 1,5 гектара сухой травы

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В Бурятии крупные загорания травы угрожали селам
В Бурятии вчера днём на номер Службы - 112 поступила информация о том, что в поселке Челутай-24 горит сухая трава, имелась угроза перехода огня на населенный пункт и лесной массив, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

К ликвидации возгорания привлекались огнеборцы 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ, добровольная пожарная команда поселения «Тамахтайское», работники Хандагатайского лесхоза, патрульно-маневренная группа сельского поселения и местные жители.

Общими усилиями удалось не допустить дальнейшего распространения огня. В результате пожара сгорела трава на площади 22 гектара. Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Также вчера, но вечером, в районе села Нестерово Прибайкальского района горела трава на площади 1,5 гектара. Имелась угроза перехода огня на жилые постройки, в 500 м от очага пожара расположен населенный пункт.

К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы восьмого Прибайкальского отряда ГПС РБ, добровольная пожарная команда поселения «Нестеровское» и местное население. Совместными усилиями удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

По версии дознавателей ГУ МЧС России по РБ предположительной причиной пожара послужило неосторожным обращением с огнем. Предположительные виновники возгорания установлены, ими оказались двое несовершеннолетних подростков.

Фото: pixabay.com
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