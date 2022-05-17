Общество 17.05.2022 в 17:13
Кокосовая койра может быть заменена отечественными материалами
Весной 2022 года Шри-Ланка объявила дефолт, войдя в полосу жесточайшего экономического кризиса
Именно эта страна являлась основным поставщиком кокосового волокна, используемого в качестве наполнителя многих моделей российских матрасов. Натуральный латекс, доставляемый из стран Индостана через Бельгию, также по понятным причинам стал дефицитом. Соответственно перед производителями РФ встала непростая задача – в срочном порядке провести импортозамещение санкционных импортных компонентов.
Специалисты популярного гипермаркета MATRAS.ru провели собственные исследования своих прилавков. Оказалось, что более 90% российских матрасов состоят из 85% отечественных комплектующих. Доставка заказанных изделий продолжает охватывать все регионы РФ, занимая около 5-6 рабочих дней при подвозе в отдалённые регионы. Производители не остановили изготовление матрасных блоков по индивидуальным критериям, которые создаются за одну рабочую смену. Так что розница, несмотря на рост цен, просела всего на 4-5% в сравнении с прошлогодним периодом.
Что касается выхода на полное импортозамещение, то в России уже сегодня имеются материалы, способные заменить кокосовую койру. Это натуральный войлок, конопляное волокно и лён, которые также отлично абсорбируют влагу и отличаются эффективной естественной вентиляцией. Самым перспективным в отношении замены является конопляный настил, отличающийся доступной ценой и впечатляющей долговечностью. Но и более дорогой лён можно применять в производстве матрасов бизнес класса.
К слову, дешёвая кокосовая койра, используемая в бюджетных моделях, быстро рассыпается под весовыми нагрузками. Чтобы матрас с кокосом служил не менее 8-10 лет необходимо приобретать дорогие спальные блоки с латексированным волокном, которое пропитывается натуральным или искусственным латексом. С конопляными прокладками таких неприятностей не происходит. При этом натуральность и экологичность полностью сохраняется, а эффект жёсткости иногда и превосходит импортный аналог.
В ближайшем будущем российское производство матрасов станет полностью независимым от импорта. При этом выпускаемые модели не потеряют ни в качестве, ни в количестве. Что касается зарубежных «гостей», то с большой долей вероятности турецкая и китайская продукция останется на отечественных прилавках. Однако, покупательский спрос точно сместится в более доступный ценовой сегмент.
Подготовлено по материалам сайта https://spb.matras.ru/
Специалисты популярного гипермаркета MATRAS.ru провели собственные исследования своих прилавков. Оказалось, что более 90% российских матрасов состоят из 85% отечественных комплектующих. Доставка заказанных изделий продолжает охватывать все регионы РФ, занимая около 5-6 рабочих дней при подвозе в отдалённые регионы. Производители не остановили изготовление матрасных блоков по индивидуальным критериям, которые создаются за одну рабочую смену. Так что розница, несмотря на рост цен, просела всего на 4-5% в сравнении с прошлогодним периодом.
Что касается выхода на полное импортозамещение, то в России уже сегодня имеются материалы, способные заменить кокосовую койру. Это натуральный войлок, конопляное волокно и лён, которые также отлично абсорбируют влагу и отличаются эффективной естественной вентиляцией. Самым перспективным в отношении замены является конопляный настил, отличающийся доступной ценой и впечатляющей долговечностью. Но и более дорогой лён можно применять в производстве матрасов бизнес класса.
К слову, дешёвая кокосовая койра, используемая в бюджетных моделях, быстро рассыпается под весовыми нагрузками. Чтобы матрас с кокосом служил не менее 8-10 лет необходимо приобретать дорогие спальные блоки с латексированным волокном, которое пропитывается натуральным или искусственным латексом. С конопляными прокладками таких неприятностей не происходит. При этом натуральность и экологичность полностью сохраняется, а эффект жёсткости иногда и превосходит импортный аналог.
В ближайшем будущем российское производство матрасов станет полностью независимым от импорта. При этом выпускаемые модели не потеряют ни в качестве, ни в количестве. Что касается зарубежных «гостей», то с большой долей вероятности турецкая и китайская продукция останется на отечественных прилавках. Однако, покупательский спрос точно сместится в более доступный ценовой сегмент.
Подготовлено по материалам сайта https://spb.matras.ru/