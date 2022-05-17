Общество 17.05.2022 в 17:25

Дачники пригорода Улан-Удэ жалуются на отсутствие маршруток

Горожане просят увеличить количество автобусов в Заиграевский район

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Текст: Лариса Ситник
Дачники пригорода Улан-Удэ жалуются на отсутствие маршруток

Дачники второго, третьего, четвертого км. Заиграевского района просят запустить маршрутки из города до своих дач. Люди говорят, что существующих автобусов и маршрутов не хватает.

«59-ый маршрут ездит только до первого км. Летом ездят автобусы 122 и 122к. В выходные невозможно уехать, автобусы переполненные. Почему добраться до дачи стало так сложно?» - возмущаются горожане в соцсетях.

Между тем, через Заиграевский район проезжают автобусы №№134 и 135 – они курсируют из Улан-Удэ в военные городки Сосновый Бор и Звездный (Октябрьский район). Маршруты частично пересекают Заиграевский район, соответственно, их можно назвать межмуниципальными.

Высказывалась идея о том, чтоб организовать перевозку пассажиров по этим маршрутам в формате экспресса и полуэкспресса. То есть, жители военных городков проследуют до Улан-Удэ без остановок в Заиграевском районе.

Недавно в «Номер один» обращался житель 2-го км. Заиграевского района из СНТ «Сувенир» - мужчина жаловался на то, что в СНТ перекрыт сквозной проход к остановке. люди вынуждены делать огромный крюк, чтобы добраться до автобуса.


Фото: "Номер один"

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