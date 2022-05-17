В Улан-Удэ подрядчика хотят наказать за срыв сроков ремонта дороги

В Арбитражный суд республики Бурятия обратился «Улан-Удэстройзаказчик» с иском о взыскании с «Нардеван Строй» 105 тысяч рублей пени за просрочку исполнения обязательства по муниципальному контракту.

Суд рассмотрение иска пока решил отложить.

Дело в том, что «Улан-Удэстройзаказчик» должен был принять меры досудебного урегулирования спора и представить в суд доказательства попытки мирного урегулирования.

- В подтверждение соблюдения претензионного порядка урегулирования спора истцом к иску приложена копия претензии, но отметок о вручении ответчику не содержит. Документ в подтверждение направления указанной претензии ответчику к иску не приложен, ответ ответчика на претензию не представлен. Указанное обстоятельство является основанием для оставления искового заявления без движения, - сообщается на сайте Арбитражного суда.

Арбитражный суд рекомендует «Улан-Удэстройзаказчику» представить в суд доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования спора.

Напомним, у мэрии и горсовета Улан-Удэ в ходе ремонтной кампании неоднократно возникали нарекания к работе «Нардеван Строй». К примеру, летом 2021 года были выявлены замечания на дороге по улице Комарова – здесь зафиксировано отставание от графика, участок протяженностью 5 км. подрядчик «Нардеван Строй» еще не начал фрезеровать. В 113-115 микрорайонах, где дорогу ремонтировал также «Нардеван Строй», ливневая канализация переполняется при затяжных ливнях - вода скапливается прямо на проезжей части и затапливает подвал многоквартирного дома, расположенного ниже уровня дороги.

Фото: "Номер один"