Общество 17.05.2022 в 18:32

В Бурятии земского врача, сорвавшего контракт, «прижали» в суде

Врачу придется вернуть в бюджет часть полученного миллиона рублей

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии земского врача, сорвавшего контракт, «прижали» в суде

В Баунтовский районный суд обратилось министерство здравоохранения РБ с иском о взыскании с врача-педиатра части единовременной компенсационной выплаты в размере 91 506 руб.

Ответчик работала в Баунтовской центральной районной больнице врачом-педиатром. С ней был заключен договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей. Согласно условиям договора, ответчик обязана была отработать в течение пяти лет по основному месту работы. В случае прекращения трудового договора с учреждением до истечения пятилетнего срока, минздрав вправе требовать возврата работником части единовременной компенсационной выплаты.

Решение о выплате врачам миллиона рублей было принято постановлением правительства республики от 10.02.2012 года. Данный порядок определял правила предоставления в 2013 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок.

Согласно условиям, земским докторам государство выплачивало миллион рублей. Педиатр миллион получила, но решила уволиться раньше времени, до истечения пятилетнего срока.

Исковые требования минздрава суд решил удовлетворить, с медика взыскали часть единовременной компенсационной выплаты в размере 91 506 руб.


Фото: "Номер один"

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врач баунтовский район суд минздрав

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