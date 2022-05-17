Общество 17.05.2022 в 19:07

В Бичурском районе Бурятии ищут ответственного за свалку

Районная администрация вышла на поиски подрядчика

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Текст: Лариса Ситник
В Бичурском районе Бурятии ищут ответственного за свалку

На содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов районная администрация готова выделить 710 тыс рублей. На эти средства подрядчик должен будет периодически утрамбовывать мусор бульдозером.

Победитель торгов должен будет в течение года заниматься содержанием свалки в местности ТОО «Колос». Работы должны выполняться бульдозером, мощностью не менее 130 л.с.

Компания должна будет выполнять буртование мусора по мере необходимости с момента подписания контракта до 31 июля 2022г.


Фото "Номер один"

 

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свалка торги бичурский район

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