Общество 17.05.2022 в 19:07
В Бичурском районе Бурятии ищут ответственного за свалку
Районная администрация вышла на поиски подрядчика
Текст: Лариса Ситник
На содержание объекта размещения твердых коммунальных отходов районная администрация готова выделить 710 тыс рублей. На эти средства подрядчик должен будет периодически утрамбовывать мусор бульдозером.
Победитель торгов должен будет в течение года заниматься содержанием свалки в местности ТОО «Колос». Работы должны выполняться бульдозером, мощностью не менее 130 л.с.
Компания должна будет выполнять буртование мусора по мере необходимости с момента подписания контракта до 31 июля 2022г.
Фото "Номер один"
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