Общество 18.05.2022 в 09:48

Профессия мечты

Недавно у улан-удэнцев появилась возможность попробовать себя в качестве специалиста по глажке собаки
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Текст: Номер один
Профессия мечты

Кто-то с детства мечтал стать космонавтом. Кто-то  президентом или балериной. Есть и такие, кто хотел быть киллером или «новым русским». Но сегодня в тренде другие профессии. Так, недавно у улан-удэнцев появилась возможность попробовать себя в качестве специалиста по глажке собаки. Правда, пока бесплатно. 



Неожиданная новость потрясла Улан-Удэ на прошлой неделе: в столице ищут человека для собаки в депрессии. Задача - гладить животное, вести с ним беседы во время вечернего променада.

С таким призывом обратились к горожанам волонтеры благотворительного фонда «Собака счастья». Они рассказали историю алабая, подвергавшегося,  по их мнению, насилию со стороны хозяина.

«Ищем человека, который мог бы каждый день приезжать и проводить с ним время. Гулять, гладить, разговаривать. Если сейчас мы не спасем его сердце - потеряем все», - написали волонтеры.

С одной стороны, разве можно придумать профессию лучше? Да, мы слышали про обнимателей панд, зарабатывающих по несколько тысяч долларов в месяц. Но это далеко,  в Китае. А собака прямо тут, в столице Бурятии. Да, за это вам никто не заплатит. Но времена меняются. А вдруг через несколько лет это станет востребованной профессией? А у вас  уже многолетний опыт по глажке самых разнообразных собак.

С другой стороны, думается, что в Бурятии огромное количество людей, кому требуется такая же помощь. И многие не отказались бы от человека, который по вечерам гладил бы по голове и рассказывал что-нибудь доброе и интересное. Но такую профессию, к сожалению, пока не придумали.
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