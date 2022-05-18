В Улан-Удэ открылась продажа субсидированных авиабилетов в Москву

Авиакомпания Smartavia открыла продажу субсидированных авиабилетов на июнь по маршруту Москва - Улан-Удэ – Москва. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.«Стоимость билета 5900 рублей для молодежи (до 23 лет включительно), пассажиров старше 55 лет, многодетных семей и инвалидов. Билеты можно приобрести на сайте и официальных кассах Smartavia в Улан-Удэ», - написал Дмитрий Гармаев в соцсетях.Фото: «Номер один»