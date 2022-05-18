Общество 18.05.2022 в 09:54
В Улан-Удэ открылась продажа субсидированных авиабилетов в Москву
Их стоимость составляет всего 5900 рублей
Текст: Константин Воронов
Авиакомпания Smartavia открыла продажу субсидированных авиабилетов на июнь по маршруту Москва - Улан-Удэ – Москва. Об этом сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
«Стоимость билета 5900 рублей для молодежи (до 23 лет включительно), пассажиров старше 55 лет, многодетных семей и инвалидов. Билеты можно приобрести на сайте и официальных кассах Smartavia в Улан-Удэ», - написал Дмитрий Гармаев в соцсетях.
Фото: «Номер один»
«Стоимость билета 5900 рублей для молодежи (до 23 лет включительно), пассажиров старше 55 лет, многодетных семей и инвалидов. Билеты можно приобрести на сайте и официальных кассах Smartavia в Улан-Удэ», - написал Дмитрий Гармаев в соцсетях.
Фото: «Номер один»
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