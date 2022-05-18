Общество 18.05.2022 в 10:49

Москвичи отбирают помещение у клиники тибетской медицины

Старейшее частное лечебное учреждение может оказаться на улице
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Текст: Дмитрий Родионов
Москвичи отбирают помещение у клиники тибетской медицины
Клиника тибетской медицины «Наран»  обратилась к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой помочь в сохранении учреждения в Москве. Старейшее частное лечебное учреждение, открытое еще в 1989 году, сегодня может остаться на улице.

Как сообщается в письме, бурятская клиника (созданная в Бурятии и далее открывшая филиалы в нескольких российских городах) за 32 года своей деятельности приобрела известность на федеральном уровне. Например, «среди пациентов клиники был мэр Москвы Юрий Лужков, народный артист России Иосиф Кобзон и др.».

С 2018 года клиника арендовала помещение в 700 квадратных метров в поликлинике ГБУЗ «ГП №45» Департамента здравоохранения Москвы, расположенной по адресу: 5-й Войковский проезд, д. 12. Добавим, что клиника (ООО «Зеленый лотос») была включена в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений.

Тем не менее, несмотря на все сложности, выполняла все обязательства по заработной плате персонала, налогам и арендной плате. Также она ведет большую просветительскую работу в России и материально поддерживает восстановление Загустайского дацана. Однако недавно, после того как к руководству московского учреждения пришел новый руководитель, арендную плату там резко увеличили.

«Принято решение о существенном и несоразмерном повышении ставки арендной платы, что ставит под угрозу деятельность нашей клиники», - сообщается в письме.

А в марте 2022 года Арбитражный суд Москвы вообще вынес решение о выселении клиники из муниципального учреждения.

Основатель клиники, кандидат медицинских наук Светлана Чойжинимаева просит региональные власти защитить учреждение, что «позволит найти компромисс с московскими властями, а медицинское учреждение и дальше продолжит представлять Бурятию на федеральном уровне».

Фото: pixabay.com

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