Не всякая покупка дает право на вычет

Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— Не зная о существующих ограничениях для налогового вычета, человек рискует стать обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве — если подаст в ФНС документы на вычет и не предупредит о наличии одного из обстоятельств. Закон запрещает делать вычет в связи с приобретением жилья, если:1) договор купли-­продажи заключался между взаимозависимыми лицами (это, прежде всего, близкие родственники — супруг, дети, родители, опекуны, братья и сестры);2) жилье приобреталось за счет средств материнского капитала, других бюджетных выплат (в том числе через накопительно-­ипотечную систему) или за счет средств, предоставленных работодателем (п. 5 ст. 220 НК РФ).Если же помимо этих средств в покупку вкладывались личные деньги покупателя, то на эту сумму сделать вычет вполне допускается.Судимость грозит в том случае, если из представленных в ФНС документов нельзя определить наличие ограничений по вычету. Например, когда покупатель с продавцом являются братом и сестрой, а документы о родстве не были приложены (Постановление КС РФ от 22 июля 2020 г.).