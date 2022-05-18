Общество 18.05.2022 в 11:37
Не всякая покупка дает право на вычет
Как не получить судимость по незнанию
Текст: Номер один
«Я обратился в ФНС для получения налогового вычета за приобретенное жилье, а мне пригрозили судимостью за мошенничество (ст. 159 УК РФ)».
Без подписи.
Отвечает юрист Андрей Кузьмин:
— Не зная о существующих ограничениях для налогового вычета, человек рискует стать обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве — если подаст в ФНС документы на вычет и не предупредит о наличии одного из обстоятельств. Закон запрещает делать вычет в связи с приобретением жилья, если:
1) договор купли-продажи заключался между взаимозависимыми лицами (это, прежде всего, близкие родственники — супруг, дети, родители, опекуны, братья и сестры);
2) жилье приобреталось за счет средств материнского капитала, других бюджетных выплат (в том числе через накопительно-ипотечную систему) или за счет средств, предоставленных работодателем (п. 5 ст. 220 НК РФ).
Если же помимо этих средств в покупку вкладывались личные деньги покупателя, то на эту сумму сделать вычет вполне допускается.
Судимость грозит в том случае, если из представленных в ФНС документов нельзя определить наличие ограничений по вычету. Например, когда покупатель с продавцом являются братом и сестрой, а документы о родстве не были приложены (Постановление КС РФ от 22 июля 2020 г.).
Без подписи.
Отвечает юрист Андрей Кузьмин:
— Не зная о существующих ограничениях для налогового вычета, человек рискует стать обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве — если подаст в ФНС документы на вычет и не предупредит о наличии одного из обстоятельств. Закон запрещает делать вычет в связи с приобретением жилья, если:
1) договор купли-продажи заключался между взаимозависимыми лицами (это, прежде всего, близкие родственники — супруг, дети, родители, опекуны, братья и сестры);
2) жилье приобреталось за счет средств материнского капитала, других бюджетных выплат (в том числе через накопительно-ипотечную систему) или за счет средств, предоставленных работодателем (п. 5 ст. 220 НК РФ).
Если же помимо этих средств в покупку вкладывались личные деньги покупателя, то на эту сумму сделать вычет вполне допускается.
Судимость грозит в том случае, если из представленных в ФНС документов нельзя определить наличие ограничений по вычету. Например, когда покупатель с продавцом являются братом и сестрой, а документы о родстве не были приложены (Постановление КС РФ от 22 июля 2020 г.).
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