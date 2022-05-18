Жителей Бурятии призывают пройти вакцинацию против COVID-19 и защитить себя и близких от опасных осложнений

Сейчас в период затишья между волнами коронавируса иммунитет после прививки сможет выработаться в относительно благоприятных эпидемиологических условиях. Если у вас подошел срок ревакцинации, поставьте прививку без промедления. Вакцинироваться можно и кормящим мамам и беременным в группе риска с 22 недели беременности.Доказано, что прививка защищает от тяжелого течения заболевания, осложнений и смерти. Еще один очень важный момент, оказывающий огромное влияние на ход эпидемии – это мутации вируса. Возможность к мутациям у вируса возникает тогда, когда он долго находится в организме и пытается бороться с иммунной системой. Вакцинация может предотвратить эти мутации. Когда вирус попадает в организм, имеющий антитела, иммунная система быстрее реагирует на врага, и он не успевает мутировать. Медленные темпы чреваты не только появлением новых штаммов COVID-19, но и очередными вспышками инфекции.Прививочные пункты при поликлиниках и в мобильных пунктах продолжают свою работу и приглашают пройти вакцинацию.Пункты вакцинации в г. Улан-Удэ:Городская поликлиника №11)ТРЦ «Форум» - пн-вс с 11.00-17.00, без перерыва.2) Пункт по ул. Кабанская, 13Б/1, пн-пт с 10.00-16.00, перерыв с 12.00-12.30Городская поликлиника №23) Прививочный пункт на Бульваре Карла Маркса, 12, кабинет № 237, пн-пт с 8.00 до 17.00, сб – с 8.00 до 15.00.Городская поликлиника №34) Пункт на проспекте Строителей, 46а ст1, пн-пт с 10.30 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.30, сб с 09.00 до 14.00.Городская поликлиника №65) ТЦ «Сагаан Морин», пн-пт с 10.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 12.30, сб-вс с 10.00 до 15.00.При себе иметь полис, паспорт, СНИЛС.Имеются противопоказания. Требуется консультация специалистаПоследствия коронавирусной инфекции не менее опасны, чем сама инфекция. Если упустить их развитие, они могут привести к серьёзным осложнениям. Доказано, что у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, гораздо чаще, чем в целом в популяции, возникают сердечно-сосудистые риски (инфаркты, инсульты, тромбоэмболия). Эта опасность максимальна в ближайшие 2-3 месяца после болезни.Поэтому пациентам, переболевшим коронавирусом, нужно вовремя проходить углубленную диспансеризацию и диспансеризацию. Пройти обследования можно во всех поликлиниках и ЦРБ по месту прикрепления, предварительно нужно записаться через Госуслуги или колл-центры поликлиник. Углубленную диспансеризацию можно пройти через два месяца после перенесенного заболевания.