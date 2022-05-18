Жители Улан-Удэ повадились воровать воду

В Улан-Удэ с начала мая обнаружено уже более 15 самовольных врезок в сети городского «Водоканала». Врезки часто приводят к утечкам воды, многочисленным порывам на трубопроводах и выходу сточных вод.– Незаконные врезки в централизованную систему канализации представляют особую опасность для окружающей среды. Выход сточных вод опасен для экологии не только водоохранной зоны, но и речных водоемов республики, а также экосистеме Байкала, – сообщил и. о. главного инженера МУП «Водоканал» Сергей Иванов.На предприятии ежедневно работают две бригады специалистов. Только за один выезд бригады находят по 1-2 незаконному присоединению к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.После выявления такой врезки она демонтируется, а её владелец несёт все затраты по отключению и ликвидации самовольно возведённых устройств и сооружений. Размер штрафа составляет 39 тысяч рублей, что фактически в 25 раз превышает годовой платёж по среднестатистическому домовладению.– Расчёт суммы штрафа зависит от периода, в который осуществлялось самовольное пользование, и от диаметра трубы. Также владельцы самовольных врезок обязаны оплатить сумму за выполненные работы по отключению в размере около 3,5 тысяч рублей, – отметили в «Водоканале».Всего за прошлый год в Улан-Удэ специалисты «Водоканала» обнаружили более 240 незаконных врезок, штрафы по которым составили почти 7 млн рублей.Фото: МУП «Водоканал»