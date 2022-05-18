В Бурятии в преддверии выпускных разгораются жаркие споры по поводу подарков учителям

В соцсетях идет обсуждение вопроса – кто именно виноват в том, что тенденция дарить дорогие подарки учителям ежегодно только укрепляется.«Выпускной в 4, 9, 11классах... Снова виноваты учителя! Почему Вы во всех грехах обвиняете учителей? Разве учителя требуют от родителей проведения этих выпускных, разве они просят от Вас подарки, сертификаты, золото, разве они устанавливают, какую сумму необходимо сдать? Да учителям от Вас вообще ничего не надо. Дайте им жить и работать спокойно. Они сами в состоянии и золото купить, и в спа-салон сходить.Сами родители во всем и виноваты! Это родители сделали традицией то, что учителям, школе дарят подарки!Да, семьи есть разные: с достатком и без, многодетные и неполные семьи. Самое интересное, что таких родителей в классе человек 5-6, столько же и против таких подарков, остальные боятся говорить, что против, переживают за отношение к ребенку и к самому себе! Вот и не надо отмалчиваться на собраниях, что вы против, а говорить об этом открыто и приходить к какому-то определенному решению, который устроил бы всех родителей.Учителя у них ходят "обвешанные золотом, как сороки"! Да как вам не стыдно, так говорить об учителях! Научитесь уважать учителей! Именно учитель проводит с вашим ребенком большую часть дня...если вы так отзываетесь об учителе, какое может быть уважение к учителю со стороны ваших детей? Да, учитель не будет учить ваших детей лучше или хуже, в зависимости от того подарят ему что-то родители или нет! Бывают и такие ситуации, когда учитель отказывается от подарка, так родители еще и обижаются: "Как это, Марья Ивановна?! Вы с нами и с нашими детьми столько лет, это же наша Вам благодарность, от всей души..." – пишет автор анонимного поста в паблике "Аноним Закаменск".В комментариях разгорелись нешуточные споры. Кто-то считает, что учителя сами либо намеками, либо прямыми требованиями выпрашивают дорогие подарки. Другие считают, что виноваты в происходящем исключительно сами родители.- Надо научиться уважать учителя, а не гнобить на каждом углу! Никто не требует подарков, это все исходит от родителей, Родители между собой соревнуются, кто круче делает подарок, а виноват как всегда учитель. Главный подарок, который родители могут подарить, - это уважительно относиться к учителю, помогать и научить этому детей.- Если бы учителя не принимали, давно никто не дарил бы. Надо четко обозначать свои позиции - цветы, конфеты и до свидания.- Сейчас учителям вообще запрещено принимать подарки дороже букета цветов. Вы где-то в параллельной вселенной, что ли живёте?- Есть такие учителя, которые ТРЕБУЮТ, вот прямо требуют.- Вот именно, как обращаться с таким учителем, который требует в подарок на выпускной телевизор за 90 тысяч?- Есть учителя от Бога, и я согласна уважать таких. Но в целом, если ребенка воспитывает одна мама, она не может удивить, как Вы говорите, учителя, то ребёнок уже изгой, - пишут в комментариях.