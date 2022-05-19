Автомобилисты Бурятии переходят на «пиратские» запчасти

В Бурятии средний рост цен на популярные автомобильные запчасти в срезе по итогам апреля 2022 года составил 30-50%, а по некоторым запасным частям цены увеличились вдвое.Причем падение курса доллара к рублю почти не сказалось на ценах. Некоторая коррекция произошла, однако цены по-прежнему не соответствуют удешевлению импорта.Напомним, наиболее сильно в Бурятии весной подорожали расходные материалы. Воздушные и масляные фильтры бюджетных моделей автомобилей японских и корейских брендов стали дороже на 50%, свечи зажигания - на 50-70%, моторные масла - на 50-80%, тормозные колодки - на 50%, амортизаторы и ступицы - на 70-100%. Несколько меньше, по данным «Тинькофф Страхования», выросла стоимость кузовных деталей: бамперов, дверей, капотов, крыльев, в апреле их рост составил 30-40%. Между тем по кузовным деталям, как отмечают продавцы, наблюдается дефицит на ряд ходовых моделей, что увеличивает риск повышения цен.В области «праворульных» автомобилей в Бурятии рост цен на запчасти не столь существенный.- Рынок поставок запасных частей к подержанным иномаркам не попал под санкции, и проблема заключалась только в логистике и росте валютных курсов в конце февраля, - сообщил улан-удэнский предприниматель Андрей Самойлов. - Что касается запасных частей с улан-удэнских авторазборок, то здесь, сами понимаете, проблем не было, за исключением поставок контрактных двигателей и других крупных деталей из Японии, где тоже возникли временные сложности с доставкой.Между тем сегодня продавцы запасных частей отмечают две тенденции. В Бурятию практически прекратились поставки оригинальных запасных частей к большинству европейских, американских и японских брендов. В основном завозятся аналоги, причем совершенно неизвестные, изготовленные на небольших китайских предприятиях, фактически в сараях. Ведь на первый план сегодня выходит цена.- Завозят просто одноразовые запчасти. Например, корейские камеры для колес если раньше поставлялись из резины, то теперь из пластика, она сама себя не держит в колесе, рвется, - рассказывает Андрей, владелец шиномонтажной мастерской. - Зато российская камера стоит 700 рублей, а эта - 200. Но берут из-за нищеты. Хватает, правда, на один сезон.Кстати, в отличие от автомобилей на вторичном рынке, существенно подешевевших в Бурятии еще в апреле, запчасти только в мае начали постепенно корректироваться в цене в сторону уменьшения. Понижению поспособствуют и новые правила завоза «левых» автомобильных запчастей. Так, в минпромторге утвердили подробный список запчастей, шин, масел и аксессуаров - их можно будет ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. Без разрешения правообладателей, покинувших РФ в рамках наложенных на страну экономических санкций.Фото: «Номер один»