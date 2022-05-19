Общество 19.05.2022 в 06:00

Автомобилисты Бурятии переходят на «пиратские» запчасти

Поставки оригинальных запчастей к большинству известных брендов почти прекратились
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Текст: Дмитрий Родионов
Автомобилисты Бурятии переходят на «пиратские» запчасти
В Бурятии средний рост цен на популярные автомобильные запчасти в срезе по итогам апреля 2022 года составил 30-50%, а по некоторым запасным частям цены увеличились вдвое.

Причем падение курса доллара к рублю почти не сказалось на ценах. Некоторая коррекция произошла, однако цены по-прежнему не соответствуют удешевлению импорта.

Напомним, наиболее сильно в Бурятии весной подорожали расходные материалы. Воздушные и масляные фильтры бюджетных моделей автомобилей японских и корейских брендов стали дороже на 50%, свечи зажигания - на 50-70%, моторные масла - на 50-80%, тормозные колодки - на 50%, амортизаторы и ступицы - на 70-100%. Несколько меньше, по данным «Тинькофф Страхования», выросла стоимость кузовных деталей: бамперов, дверей, капотов, крыльев, в апреле их рост составил 30-40%. Между тем по кузовным деталям, как отмечают продавцы, наблюдается дефицит на ряд ходовых моделей, что увеличивает риск повышения цен.

В области «праворульных» автомобилей в Бурятии рост цен на запчасти не столь существенный.

- Рынок поставок запасных частей к подержанным иномаркам не попал под санкции, и проблема заключалась только в логистике и росте валютных курсов в конце февраля, - сообщил улан-удэнский предприниматель Андрей Самойлов. - Что касается запасных частей с улан-удэнских авторазборок, то здесь, сами понимаете, проблем не было, за исключением поставок контрактных двигателей и других крупных деталей из Японии, где тоже возникли временные сложности с доставкой.

Между тем сегодня продавцы запасных частей отмечают две тенденции. В Бурятию практически прекратились поставки оригинальных запасных частей к большинству европейских, американских и японских брендов. В основном завозятся аналоги, причем совершенно неизвестные, изготовленные на небольших китайских предприятиях, фактически в сараях. Ведь на первый план сегодня выходит цена.

- Завозят просто одноразовые запчасти. Например, корейские камеры для колес если раньше поставлялись из резины, то теперь из пластика, она сама себя не держит в колесе, рвется, - рассказывает Андрей, владелец шиномонтажной мастерской. - Зато российская камера стоит 700 рублей, а эта - 200. Но берут из-за нищеты. Хватает, правда, на один сезон.

Кстати, в отличие от автомобилей на вторичном рынке, существенно подешевевших в Бурятии еще в апреле, запчасти только в мае начали постепенно корректироваться в цене в сторону уменьшения. Понижению поспособствуют и новые правила завоза «левых» автомобильных запчастей. Так, в минпромторге утвердили подробный список запчастей, шин, масел и аксессуаров - их можно будет ввозить в Россию по схеме параллельного импорта. Без разрешения правообладателей, покинувших РФ в рамках наложенных на страну экономических санкций.

Фото: «Номер один»
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