Общество 18.05.2022 в 17:35

В Бурятии жители Закаменского района жалуются на плохие дороги

По словам сельчан, по недавно отремонтированной дороге невозможно проехать
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Текст: Номер один
В Бурятии жители Закаменского района жалуются на плохие дороги
Жители Закаменского района опубликовали в соцсетях фотографии дороги, которая только в прошлом году была торжественно открыта.  

В комментариях люди не могут понять, почему ремонт настолько некачественный и недолговечный. 

- Дорога до села Далахай. Ужас, невозможно проехать, дороги просто нет…

- 12 километров ремонта, в никуда, а как торжественно открывали в прошлом году!

- А от Хужира до Санаги вообще " смерть подвеске ". Как хотим привлечь туристов на Арья Бала? По такой дороге никто не поедет.  

- Лучше наверно на тракторе чем на машинах, - пишут в комментариях возмущенные жители. 

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