Общество 18.05.2022 в 17:35
В Бурятии жители Закаменского района жалуются на плохие дороги
По словам сельчан, по недавно отремонтированной дороге невозможно проехать
Текст: Номер один
Жители Закаменского района опубликовали в соцсетях фотографии дороги, которая только в прошлом году была торжественно открыта.
В комментариях люди не могут понять, почему ремонт настолько некачественный и недолговечный.
- Дорога до села Далахай. Ужас, невозможно проехать, дороги просто нет…
- 12 километров ремонта, в никуда, а как торжественно открывали в прошлом году!
- А от Хужира до Санаги вообще " смерть подвеске ". Как хотим привлечь туристов на Арья Бала? По такой дороге никто не поедет.
- Лучше наверно на тракторе чем на машинах, - пишут в комментариях возмущенные жители.
В комментариях люди не могут понять, почему ремонт настолько некачественный и недолговечный.
- Дорога до села Далахай. Ужас, невозможно проехать, дороги просто нет…
- 12 километров ремонта, в никуда, а как торжественно открывали в прошлом году!
- А от Хужира до Санаги вообще " смерть подвеске ". Как хотим привлечь туристов на Арья Бала? По такой дороге никто не поедет.
- Лучше наверно на тракторе чем на машинах, - пишут в комментариях возмущенные жители.
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