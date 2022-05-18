В Бурятии жители Закаменского района жалуются на плохие дороги

Жители Закаменского района опубликовали в соцсетях фотографии дороги, которая только в прошлом году была торжественно открыта.В комментариях люди не могут понять, почему ремонт настолько некачественный и недолговечный.- Дорога до села Далахай. Ужас, невозможно проехать, дороги просто нет…- 12 километров ремонта, в никуда, а как торжественно открывали в прошлом году!- А от Хужира до Санаги вообще " смерть подвеске ". Как хотим привлечь туристов на Арья Бала? По такой дороге никто не поедет.- Лучше наверно на тракторе чем на машинах, - пишут в комментариях возмущенные жители.