Общество 18.05.2022 в 17:47

Пострадавшие от паводка жители Бурятии добились компенсации в суде

Материальную помощь они получат спустя год после происшествия
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Текст: Константин Воронов
Пострадавшие от паводка жители Бурятии добились компенсации в суде
18 мая в правительстве Бурятии прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда Петра Мордовского.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, был рассмотрен вопрос о выделении финансовых средств Бичурскому району на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от паводка в 2021 году.

«9 июня в результате обильных осадков произошел разлив реки Бичура, было подтоплено 84 двора. В 2021 году 179 человек получили единовременную материальную помощь. На сегодня еще 13 человек в судебном порядке доказали право на получение мер государственной поддержки в виде единовременной материальной помощи», - сообщили в агентстве.

Комиссией принято единогласное решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении гражданам финансовых средств на оказание единовременной материальной помощи.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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