Пострадавшие от паводка жители Бурятии добились компенсации в суде

18 мая в правительстве Бурятии прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством зампреда Петра Мордовского.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, был рассмотрен вопрос о выделении финансовых средств Бичурскому району на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от паводка в 2021 году.«9 июня в результате обильных осадков произошел разлив реки Бичура, было подтоплено 84 двора. В 2021 году 179 человек получили единовременную материальную помощь. На сегодня еще 13 человек в судебном порядке доказали право на получение мер государственной поддержки в виде единовременной материальной помощи», - сообщили в агентстве.Комиссией принято единогласное решение ходатайствовать перед правительством Бурятии о выделении гражданам финансовых средств на оказание единовременной материальной помощи.Фото: пресс-служба правительства Бурятии