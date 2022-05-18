В Бурятии фермер заморил коров голодом

Поскольку в данной местности существует угроза подтопления, трупы экстренно были вывезены владельцем для уничтожения в скотомогильнике. Предварительно сотрудники ветеринарной службы произвели отбор патологического материала для лабораторного исследования с целью исключения особо опасных заболеваний.







16 мая в Управление ветеринарии Бурятии от местных жителей поступило сообщение об обнаружении 18 трупов крупного рогатого скота калмыцкой породы. Их нашли вблизи села Сахули на границе местностей Усть Гарга и Бадын-Нуга в Курумканском районе.«По результатам оперативной работы Курумканского филиала БУ ветеринарии был установлен владелец. По сообщениям владельца, коровы погибли от истощения, так как в зимний период закончился корм для скота», - сообщили в ведомстве.«Государственной ветеринарной службой проведена вынужденная дезинфекция места обнаружения трупов коров, подъездных путей, а также техники, задействованной для проведения всех необходимых мероприятий. Россельхознадзором проводится проверка по факту нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», отметили в Управлении ветеринарии.Фото: Управление ветеринарии Бурятии