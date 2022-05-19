Общество 19.05.2022 в 08:54

Стоки в Байкал приравнены к дистиллированной воде

Минприроды РФ опровергло инсинуации «зеленых» вокруг кратности увеличения допустимых параметров химического состава водных сбросов

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Текст: Номер один
Стоки в Байкал приравнены к дистиллированной воде
Общественные обсуждения проекта изменений в приложение №1 приказа «Об утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической системы озера Байкал» завершились накануне, сообщает минприроды России.

Во время общественных слушаний возникло множество инсинуаций. Некоторые представители экологических сообществ и средства массовой информации трактовали предложенные изменения, как им вздумается. Спекуляции возникли на кратности увеличения допустимых параметров: содержание железа увеличивается в 9,4 раза, ртути – в 13 раз, свинца – 3,6 раза. В отрыве от приказа кратность увеличения кажется огромной.По факту требования к химическому составу водных сбросов в Байкал предлагаются выше, чем к питьевой воде, подчеркнули в природоохранном ведомстве.

Корректировка параметров вредных веществ сделана для исследования, чтобы можно было измерить и фиксировать эти вещества. Прямой сброс стоков в озеро запрещен. Указанных параметров невозможно достичь производству. При этом на Байкале нет промышленных предприятий и нет промышленных очистных в настоящий момент, поэтому требования к ним установили на сверхвысоком уровне. Такие «заградительные» цифры предложили ученые.

Например, содержание железа в стоках не должно превышать 0,005 мг/дм3, свинца – 0,0001 мг/дм3, ртути - 0,00001 мг/дм3. Эти значения ниже требований СанПиНа к питьевой воде: по железу – 60 раз, по свинцу – 50, а по ртути – в 20 раз.

Минприроды России вводит регулирование и приравнивает стоки практически к дистиллированной воде. Задача - сохранить жемчужину России и крупнейший источник пресной питьевой воды.

При разработке проекта приказа была создана рабочая группа, в которую входили представители Российской академии наук, в том числе Сибирского отделения РАН. Минприроды России опиралось на мнение учёных. Все параметры сбросов разрабатывали и утверждала Российская академия наук, официальные письма подписаны руководителями академии.

Напомним, в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в Забайкалье строится три очистных сооружения, в этом году они будут введены в эксплуатацию. С 2022 году начинается реконструкция очистных в Улан-Удэ, а с 2023 года должна начаться реконструкция очистных Северобайкальске.

Фото: «Номер один»
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экология Байкал стоки

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