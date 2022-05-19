В Бурятии сбили 58-летнего водителя мопеда

В Бурятии накануне в Баргузинском районе 58-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав, при выезде из села Максимиха на автодорогу Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Кроун Прогресс» под управлением водителя 1999 года рождения.В результате ДТП водитель мопеда с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Стоит отметить, что неделю назад он был задержан сотрудниками ГИБДД и привлечен к административной ответственности за вождение без прав, однако должных выводов не сделал.За прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 27 аварий с механическими повреждениями в том числе ДТП с пострадавшим. Инспекторы ДПС выявили 382 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 21 водитель с признаками опьянения.Фото: ГИБДД