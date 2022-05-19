Общество 19.05.2022 в 09:42

В Бурятии сбили 58-летнего водителя мопеда

В ДТП виноват он сам, при этом он же неделей ранее попался на езде без прав

A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии сбили 58-летнего водителя мопеда
В Бурятии накануне в Баргузинском районе 58-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав, при выезде из села Максимиха на автодорогу Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Кроун Прогресс» под управлением водителя 1999 года рождения.

В результате ДТП водитель мопеда с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Стоит отметить, что неделю назад он был задержан сотрудниками ГИБДД и привлечен к административной ответственности за вождение без прав, однако должных выводов не сделал.

За прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 27 аварий с  механическими повреждениями в том числе ДТП с пострадавшим. Инспекторы  ДПС выявили 382 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 21 водитель с признаками опьянения.

Фото: ГИБДД

Теги
ДТП мопед пострадавший

Все новости

Каждый житель Бурятии может решить, что благоустроят в республике в 2023 году
19.05.2022 в 16:22
Улан-удэнка заработала полмиллиона на несостоявшейся поездке в Доминикану
19.05.2022 в 16:02
Таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей
19.05.2022 в 15:45
В Улан-Удэ собаке в депрессии больше не нужен человек, чтобы ее гладить
19.05.2022 в 14:59
Жительница Улан-Удэ помогла задержать похитителя велосипеда
19.05.2022 в 14:01
Представитель Бурятии занял последнее место в конкурсе «Лучший водитель такси»
19.05.2022 в 12:59
Достройка Улан-Удэнской ТЭЦ-2 потребует уточнения стоимости проекта
19.05.2022 в 12:47
В Улан-Удэ увеличат число авиарейсов на Ольхон
19.05.2022 в 12:13
В Бурятии коронавирус малозаметен, но никуда не ушел
19.05.2022 в 12:02
В Бурятии подросток на мопеде сбил ребенка и сбежал
19.05.2022 в 11:36
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
Каждый житель Бурятии может решить, что благоустроят в республике в 2023 году
На выбор - 152 дизайн-проекта
19.05.2022 в 16:22
Улан-удэнка заработала полмиллиона на несостоявшейся поездке в Доминикану
Женщина засудила турагентство, которое отказалось возвращать деньги за путевку
19.05.2022 в 16:02
Таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей
Компания хотела вывезти по фиктивным договорам древесину, приобретенную преступным путем
19.05.2022 в 15:45
В Улан-Удэ собаке в депрессии больше не нужен человек, чтобы ее гладить
Волонтеры «Собака счастья» рассказали о конце истории вокруг грустного пса по кличке Зевс
19.05.2022 в 14:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru