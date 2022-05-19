Общество 19.05.2022 в 09:48
Жители Бурятии боятся за свои автомобили
В республике растет число краж машин
Текст: Константин Воронов
Автомобильный сайт Дром спросил у автолюбителей, опасаются ли они краж машин. По результатам опроса, 37% жителей Бурятии отметили, что боятся угона своего автомобиля. Однако большая часть опрошенных региона - 63% - не переживают по этому поводу.
В среднем по стране 40% автовладельцев боятся угона своей машины. Участники опроса отмечают, что опасаются увеличения автомобильных краж из-за роста цен на машины и запчасти. При этом большинство принимает необходимые меры, чтобы обезопасить свое авто. Среди способов уберечь машину от угона автолюбители называют установку охранного комплекса, иммобилайзера, независимых систем слежения и механических блокираторов, а также хранение авто на платной парковке или в гараже.
«Количество угонов автомобилей может значительно увеличиться в ближайшее время. Основные причины этому: дефицит иномарок, сокращение поставок запчастей и рост их стоимости до 50%, а также падение доходов у россиян. У угонщиков, как правило, пользуются спросом самые популярные автомобили и машины, которые работают в такси. Эти автомобили похищают с целью разбора на запчасти», - отметил аналитик автомобильного сайта Дром Сергей Лагурев.
То, что опасения многих автовладельцев и экспертов не напрасны, подтверждает и статистика прокуратуры Бурятии. Как уже сообщал «Номер один», по данным ведомства, в январе–апреле 2022 года в республике число краж автомобилей выросло на 120%, а угонов – на 20%.
Фото: pixabay.com
В среднем по стране 40% автовладельцев боятся угона своей машины. Участники опроса отмечают, что опасаются увеличения автомобильных краж из-за роста цен на машины и запчасти. При этом большинство принимает необходимые меры, чтобы обезопасить свое авто. Среди способов уберечь машину от угона автолюбители называют установку охранного комплекса, иммобилайзера, независимых систем слежения и механических блокираторов, а также хранение авто на платной парковке или в гараже.
«Количество угонов автомобилей может значительно увеличиться в ближайшее время. Основные причины этому: дефицит иномарок, сокращение поставок запчастей и рост их стоимости до 50%, а также падение доходов у россиян. У угонщиков, как правило, пользуются спросом самые популярные автомобили и машины, которые работают в такси. Эти автомобили похищают с целью разбора на запчасти», - отметил аналитик автомобильного сайта Дром Сергей Лагурев.
То, что опасения многих автовладельцев и экспертов не напрасны, подтверждает и статистика прокуратуры Бурятии. Как уже сообщал «Номер один», по данным ведомства, в январе–апреле 2022 года в республике число краж автомобилей выросло на 120%, а угонов – на 20%.
Фото: pixabay.com
Тегикража автомобиль