Общество 19.05.2022 в 10:23

Более половины россиян выступают за ограничения для вождения электросамокатов

Электросамокаты опасны, на них носятся с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам, считают многие
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Текст: Номер один
Более половины россиян выступают за ограничения для вождения электросамокатов
Минпромторг РФ сообщил о разработке ГОСТа с требованиями к безопасности электросамокатов. При этом 55% россиян считают необходимым ввод законодательных ограничений для вождения этих транспортных средств, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За введение законодательных ограничений для вождения самокатов и электросамокатов - 55% россиян: «Электросамокаты опасны для окружающих, на них носятся с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам»; «Запретить приобретение и эксплуатацию данного вида транспорта! А ранее приобретенные — изъять и утилизировать!».

Против - 23%: «Нужно создавать комфортную среду — отдельные дорожки, желательно с ограждениями. Любые законодательные ограничения в нашей стране с неработающими законами — источник для коррупции»; «Самокаты и электросамокаты — экологически чистый транспорт».

Число россиян, поддерживающих введение ограничений для владельцев самокатов, практически не отличается среди мужчин и женщин, а также граждан различных возрастов.

За год количество сторонников регулирования передвижения самокатов и электросамокатов выросло на 6 процентных пунктов.

Фото: pixabay.com
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