В Улан-Удэ напомнили о запрете продажи алкоголя 25 мая и 1 июня

В Улан-Удэ в день «Последнего звонка» в школах 25 мая и в Международный день защиты детей 1 июня запретят розничную продажу алкогольной продукции, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии.⠀Напомним, по закону в Бурятии не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21 до 9 часов, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.⠀⠀Размеры штрафов за это нарушение составляют от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей - для юридических лиц.Фото: «Номер один»