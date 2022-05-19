В Бурятии коронавирус малозаметен, но никуда не ушел

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 136 437. Из них 44% (60 336) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 3 023, один за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет), сообщили в Республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 29 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 142 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 110. За предыдущие сутки госпитализировано 12 пациентов.В отделениях реанимации находятся 34 пациента (из них старше 65 лет – 22), на ИВЛ – 7 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ –3.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 179 коек: занято –142, свободно – 37 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,3%.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 206 человек.Выздоровели от коронавируса – 133 066 (+7) человек.В республике всего первично привиты коронавируса 500650 человек (69,5 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 475 898 человек (66,1 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 167 149 человек, завершили - 155 362.Фото: pixabay.com