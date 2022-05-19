Общество 19.05.2022 в 12:13
В Улан-Удэ увеличат число авиарейсов на Ольхон
С июня самолеты на остров будут летать три раза в неделю
Текст: Константин Воронов
С 1 июня частота рейсов Улан-Удэ - Хужир увеличится до трех раз в неделю. Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, улететь на байкальский остров можно будет по средам, пятницам и воскресеньям.
«В июле и августе к этим дням добавят понедельник, и частота увеличится до 4-х раз в неделю. Время в пути составляет 40 минут. Стоимость субсидированного авиабилета составляет 1035 рублей в одну сторону», - рассказал гендиректор аэропорта.
Напомним, рейсы на Ольхон с февраля выполняет авиакомпания «Аврора». Это направление стало одним из самых популярных.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«В июле и августе к этим дням добавят понедельник, и частота увеличится до 4-х раз в неделю. Время в пути составляет 40 минут. Стоимость субсидированного авиабилета составляет 1035 рублей в одну сторону», - рассказал гендиректор аэропорта.
Напомним, рейсы на Ольхон с февраля выполняет авиакомпания «Аврора». Это направление стало одним из самых популярных.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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