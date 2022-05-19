Достройка Улан-Удэнской ТЭЦ-2 потребует уточнения стоимости проекта

Пути реализации стратегического инфраструктурного проекта по завершению строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 обсудили в Москве участники рабочей встречи в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, сообщили в пресс-службе энергокомпании ТГК-14.В ходе совещания стороны рассмотрели вопросы оптимизации проекта строительства ТЭЦ-2. Как заявил Евгений Луковников, запред правительства Бурятии, та сумма, которая была запланирована проектом в 2018 году на сегодняшний день не реальная и должна быть пересмотрена.«В 2018 году на строительство ТЭЦ-2 проектом было запланировано 33 млрд рублей. Сумма не маленькая, но сегодня этих денег недостаточно. ТЭЦ – 2, проект стратегически важный для региона, поэтому мы должны соотнести две важные задачи, с одной стороны – обойтись без лишних затрат, с другой – проект должен повысить энергоэффективность, энергонезависимость Улан-Удэ и республики в целом, а главное - внести вклад в экологию», - отметил Евгений Луковников.Специалистами АО «ИнфраВЭБ» разрабатывается финансовая модель по завершению строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. При этом с перспективами газификации Бурятии рассматривается вариант перехода именно на этот экологичный вид топлива. Большой опыт «ИнфраВЭБ» по подготовке проектов развития для их последующей реализации станет основой для привлечения внебюджетных инвестиций.«Реализация проекта является важным условием решения многих инфраструктурных и экологических проблем Улан-Удэ, кроме того станет толчком для увеличения темпом строительства новых социальных и жилых объектов в регионе», - отметил председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14», главный акционер компании Константин Люльчев.По итогам встречи стороны договорились согласовать дальнейшие шаги, предусматривающие уточнение сметной стоимости, оценку социально-экономических эффектов, формирование рабочей группы и определение потенциальных источников финансирования проекта.В совещании приняли участие и.о. генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев, заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников и председатель Совета директоров ПАО «ТГК-14», главный акционер ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев.Фото: news.tgk-14.com