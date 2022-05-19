Представитель Бурятии занял последнее место в конкурсе «Лучший водитель такси»

В Грозном прошел финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России – 2021». Как сообщают организаторы, конкурс посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.Побороться за высокое звание на федеральный этап конкурса «Лучший водитель такси в России – 2021» в Грозный приехали жители 24 российских регионов. В течение двух дней они соревновались между собой.Конкурс состоял из нескольких этапов. Сначала водители демонстрировали свои знания правил дорожного движения, таксомоторного законодательства и основ обеспечения безопасности при перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Затем в рамках практического этапа соревновались в скоростном маневрировании, выполняли упражнения на плавность вождения на время. Завершающим этапом стал творческий конкурс, на котором водители презентовали свои регионы, рассказывали о прошлом и настоящем, о культуре, обычаях, уважаемых земляках. Затем по сумме очков, полученных во всех трех конкурсных турах, был определен победитель.Им стал представитель Санкт-Петербурга Олег Махматов. Кубок, медаль и сертификат на 150 тысяч рублей он получил из рук Министра транспорта и связи Чеченской Республики Рамзана Черхигова. Также чемпиону вручили главный приз конкурса – автомобиль Hyundai Solaris. Второе место и приз в 100 тысяч рублей завоевал водитель из Дагестана Алил Умаров. Третьим стал житель Тульской области Алексей Фокин.Таксист из Бурятии Евгений Яковлев занял последнее место среди всех участников. В творческом конкурсе Евгений выступил в национальном костюме и показал видео-экскурсию по Бурятии. По словам участника, видео он снял сам.«Мне было очень приятно приехать в Грозный за 9000 километров. Познакомиться с вашими краями и познакомить вас с Бурятией. Приглашаю всех участников и зрителей к нам в гости», - завершил свое выступление Евгений.Фото: «Номер один»