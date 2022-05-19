Общество 19.05.2022 в 14:59

В Улан-Удэ собаке в депрессии больше не нужен человек, чтобы ее гладить

Волонтеры «Собака счастья» рассказали о конце истории вокруг грустного пса по кличке Зевс
A- A+
Текст: Эржена Мансорунова
В Улан-Удэ собаке в депрессии больше не нужен человек, чтобы ее гладить

В столице Бурятии поделились, чем завершилась нашумевшая история вокруг пса Зевса. 

В Улан-Удэ для собаки в депрессии ищут человека, который должен будет гладить ее
12.05.2022 в 14:21
Напомним, на прошлой неделе волонтеры благотворительного фонда «Собака счастья» искали человека для пса в депрессии, который должен был приезжать и гладить его.

Ранее несчастный Зевс получил психологическую травму из-за насилия со стороны прежнего хозяина и отказывался даже от еды. Накануне зооактивисты поделились счастливой новостью.

 «Кто волновался за Зевса? Мы принесли просто невероятные новости! Готовьте носовые платочки - мы редко используем это выражение, но сегодня без него никак! Щеночек алабая с депрессивным настроением, без желания бороться за свою жизнь, сначала выздоровел, а потом уехал даже не на передержку, а сразу домой! Меньше чем за неделю вы изменили всё. История Зевса разлетелась по всему интернету, нам писали с желанием помочь щенку, подписчики приходили в клинику выгуливать его и буквально уговаривали мальчика покушать!», - рассказали волонтеры.


 Спасители пса добавляют, что «с каждым днём взгляд Зевса менялся, просыпался голос, возвращалось желание жить». Из клиники он уехал совсем другим в новую семью.

 - Его забрали новые хозяева, которые прошли все этапы собеседования. Ради него за два дня построили вольер - мощно, правда? Сказали, что как только увидели его историю - сразу поняли, что хотят забрать! Зевс все еще шугается, стоит кому-то взмахнуть рукой. Пережитые травмы так быстро не уходят. Но мы уверены, что теперь с ним всё будет хорошо. Он в безопасности, в любви и с ним лучшие люди!» - добавили в «Собаке счастья».

 Волонтеры от всей души благодарят всех жителей Бурятии, кто оказался неравнодушен к судьбе песика.

- Зевс - это ещё один пример того, как вместе мы можем изменить абсолютно всё! Даже чужое сердце. Такие истории заставляют верить в лучшее, правда? Мы снова убедились в том, что с нами потрясающие люди. Ребят, сил всем нам и вперед к будущим счастливым историям! – пишут в группе.

Профессия мечты
18.05.2022 в 09:48
Отметим, история печального пса оставила след и в нашем локальном творчестве.

     «Собака счастья» - местная благотворительная организация, объединяющая простых жителей Бурятии, спасающих бездомных животных. На кураторстве зооактивистов около 100 животных, спасенных с улицы или из других не менее печальных обстоятельств. Для всех питомцев ищут дом, а также предлагают бесплатную стерилизацию и вакцинацию в подарок. Для того, чтобы вступить в ряды волонтеров, оказать им финансовую поддержку, либо отыскать домашнего любимца, можно присоединиться к их группе.

 фото: "Собака счастья"



Теги
собака в приюте волонтеры зоозащитники бурятии

Все новости

Каждый житель Бурятии может решить, что благоустроят в республике в 2023 году
19.05.2022 в 16:22
Улан-удэнка заработала полмиллиона на несостоявшейся поездке в Доминикану
19.05.2022 в 16:02
Таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей
19.05.2022 в 15:45
В Улан-Удэ собаке в депрессии больше не нужен человек, чтобы ее гладить
19.05.2022 в 14:59
Жительница Улан-Удэ помогла задержать похитителя велосипеда
19.05.2022 в 14:01
Представитель Бурятии занял последнее место в конкурсе «Лучший водитель такси»
19.05.2022 в 12:59
Достройка Улан-Удэнской ТЭЦ-2 потребует уточнения стоимости проекта
19.05.2022 в 12:47
В Улан-Удэ увеличат число авиарейсов на Ольхон
19.05.2022 в 12:13
В Бурятии коронавирус малозаметен, но никуда не ушел
19.05.2022 в 12:02
В Бурятии подросток на мопеде сбил ребенка и сбежал
19.05.2022 в 11:36
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
Каждый житель Бурятии может решить, что благоустроят в республике в 2023 году
На выбор - 152 дизайн-проекта
19.05.2022 в 16:22
Улан-удэнка заработала полмиллиона на несостоявшейся поездке в Доминикану
Женщина засудила турагентство, которое отказалось возвращать деньги за путевку
19.05.2022 в 16:02
Таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей
Компания хотела вывезти по фиктивным договорам древесину, приобретенную преступным путем
19.05.2022 в 15:45
Представитель Бурятии занял последнее место в конкурсе «Лучший водитель такси»
Лучшим таксистом признан водитель из Санкт-Петербурга
19.05.2022 в 12:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru