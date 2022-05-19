В Улан-Удэ собаке в депрессии больше не нужен человек, чтобы ее гладить

В столице Бурятии поделились, чем завершилась нашумевшая история вокруг пса Зевса.

Напомним, на прошлой неделе волонтеры благотворительного фонда «Собака счастья» искали человека для пса в депрессии, который должен был приезжать и гладить его.

Ранее несчастный Зевс получил психологическую травму из-за насилия со стороны прежнего хозяина и отказывался даже от еды. Накануне зооактивисты поделились счастливой новостью.

«Кто волновался за Зевса? Мы принесли просто невероятные новости! Готовьте носовые платочки - мы редко используем это выражение, но сегодня без него никак! Щеночек алабая с депрессивным настроением, без желания бороться за свою жизнь, сначала выздоровел, а потом уехал даже не на передержку, а сразу домой! Меньше чем за неделю вы изменили всё. История Зевса разлетелась по всему интернету, нам писали с желанием помочь щенку, подписчики приходили в клинику выгуливать его и буквально уговаривали мальчика покушать!», - рассказали волонтеры.







Спасители пса добавляют, что «с каждым днём взгляд Зевса менялся, просыпался голос, возвращалось желание жить». Из клиники он уехал совсем другим в новую семью.

- Его забрали новые хозяева, которые прошли все этапы собеседования. Ради него за два дня построили вольер - мощно, правда? Сказали, что как только увидели его историю - сразу поняли, что хотят забрать! Зевс все еще шугается, стоит кому-то взмахнуть рукой. Пережитые травмы так быстро не уходят. Но мы уверены, что теперь с ним всё будет хорошо. Он в безопасности, в любви и с ним лучшие люди!» - добавили в «Собаке счастья».

Волонтеры от всей души благодарят всех жителей Бурятии, кто оказался неравнодушен к судьбе песика.

- Зевс - это ещё один пример того, как вместе мы можем изменить абсолютно всё! Даже чужое сердце. Такие истории заставляют верить в лучшее, правда? Мы снова убедились в том, что с нами потрясающие люди. Ребят, сил всем нам и вперед к будущим счастливым историям! – пишут в группе.





Отметим, история печального пса оставила след и в нашем локальном творчестве.

«Собака счастья» - местная благотворительная организация, объединяющая простых жителей Бурятии, спасающих бездомных животных. На кураторстве зооактивистов около 100 животных, спасенных с улицы или из других не менее печальных обстоятельств. Для всех питомцев ищут дом, а также предлагают бесплатную стерилизацию и вакцинацию в подарок. Для того, чтобы вступить в ряды волонтеров, оказать им финансовую поддержку, либо отыскать домашнего любимца, можно присоединиться к их группе.

фото: "Собака счастья"