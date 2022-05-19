Таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей

Незаконный вывоз в Китай 19 тысяч кубометров древесины стоимостью 230 млн рублей пресекла Бурятская таможня. Организатор контрабандного канала по решению суда арестован и помещен в следственный изолятор, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.Таможенники во взаимодействии с УФСБ России по Бурятии и Бурятской транспортной прокуратурой установили, что пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы планировала вывезти за границу бурятская компания. Не имея возможности легально вывезти лес, приобретенный преступным путем, компания заключила фиктивные договоры, подтверждающие происхождение пиломатериалов, с другой фирмой.Для реализации преступного замысла древесину планировалось вывезти через разные пункты пропуска, расположенные в регионе деятельности Бурятской, Читинской и Алтайской таможен.В ходе оперативной деятельности таможенники установили, что сведения о производителе пиломатериалов, перемещаемых в 179 контейнерах, недостоверные и лес приобретен незаконно. При попытке фактического вывоза за границу контейнеры с пиломатериалами общим объемом 7 тысяч кубометров были задержаны.Еще 12 тысяч кубометров древесины оперативные сотрудники таможни обнаружили в местах их складирования. По имеющимся у таможенников данным, они также приобретены преступным путем.В отношении руководителя бурятской компании возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда).Во взаимодействии с сотрудниками ФСБ проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности иных лиц, причастных к контрабанде, незаконному обороту лесоматериалов и легализации преступных доходов.Фото: Бурятская таможня