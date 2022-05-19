Общество 19.05.2022 в 15:45

Таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей

Компания хотела вывезти по фиктивным договорам древесину, приобретенную преступным путем
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Таможенники Бурятии пресекли контрабанду леса в Китай на 230 млн рублей
Незаконный вывоз в Китай 19 тысяч кубометров древесины стоимостью 230 млн рублей пресекла  Бурятская таможня. Организатор контрабандного канала по решению суда арестован  и помещен в следственный изолятор, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.
  
Таможенники во взаимодействии с УФСБ России по Бурятии и Бурятской транспортной прокуратурой установили, что пиломатериалы хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы планировала вывезти за границу бурятская компания. Не имея возможности легально вывезти лес, приобретенный преступным путем, компания заключила фиктивные договоры, подтверждающие происхождение пиломатериалов, с другой фирмой.

Для реализации преступного замысла древесину планировалось вывезти  через разные пункты пропуска, расположенные в регионе деятельности Бурятской,  Читинской и Алтайской таможен.

В ходе оперативной деятельности таможенники установили, что сведения о производителе пиломатериалов, перемещаемых  в 179 контейнерах, недостоверные и лес приобретен незаконно. При попытке фактического вывоза за границу контейнеры с пиломатериалами  общим объемом 7 тысяч кубометров были задержаны.

Еще 12 тысяч кубометров древесины оперативные сотрудники таможни обнаружили в местах их складирования. По имеющимся у таможенников данным, они также приобретены преступным путем.
В отношении руководителя бурятской компании  возбуждено уголовное дело  по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда).

Во взаимодействии с сотрудниками ФСБ  проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по документированию преступной деятельности иных лиц, причастных к контрабанде, незаконному обороту лесоматериалов и легализации преступных доходов.

Фото: Бурятская таможня
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