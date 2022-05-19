Общество 19.05.2022 в 16:02

Улан-удэнка заработала полмиллиона на несостоявшейся поездке в Доминикану

Женщина засудила турагентство, которое отказалось возвращать деньги за путевку
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Текст: Константин Воронов
Улан-удэнка заработала полмиллиона на несостоявшейся поездке в Доминикану
Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел иск женщины к туристическому агентству, связанный с отказом вернуть деньги за турпутевку в Доминиканскую Республику.

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, который выступал на стороне истицы, женщина заключила с одним из туристических агентств Улан-Удэ договор, по которому ей должны были подобрать, забронировать и оплатить туристическую путевку в Доминиканскую Республику. За оказанную услугу женщина заплатила 927 тысяч рублей.

В последующем женщина была вынуждена отказаться от поездки по медицинским причинам и обратилась в турагентство с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги. Однако агентство выполнить требования потребителя отказалось. Тогда улан-удэнка обратилась в суд.

«По закону потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору», - прокомментировали ситуацию в Роспотребнадзоре.

Суд, исследовав материалы дела и заключение Роспотребнадзора, принял решение иск удовлетворить. С турагентства в пользу женщины взыскано 1 млн 428 тысяч рублей, из них 927 тысяч – стоимость путевки, 25 тысяч – компенсация морального вреда и 476 тысяч – штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Фото: pixabay.com
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