Улан-удэнка заработала полмиллиона на несостоявшейся поездке в Доминикану

Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел иск женщины к туристическому агентству, связанный с отказом вернуть деньги за турпутевку в Доминиканскую Республику.Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, который выступал на стороне истицы, женщина заключила с одним из туристических агентств Улан-Удэ договор, по которому ей должны были подобрать, забронировать и оплатить туристическую путевку в Доминиканскую Республику. За оказанную услугу женщина заплатила 927 тысяч рублей.В последующем женщина была вынуждена отказаться от поездки по медицинским причинам и обратилась в турагентство с просьбой расторгнуть договор и вернуть деньги. Однако агентство выполнить требования потребителя отказалось. Тогда улан-удэнка обратилась в суд.«По закону потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору», - прокомментировали ситуацию в Роспотребнадзоре.Суд, исследовав материалы дела и заключение Роспотребнадзора, принял решение иск удовлетворить. С турагентства в пользу женщины взыскано 1 млн 428 тысяч рублей, из них 927 тысяч – стоимость путевки, 25 тысяч – компенсация морального вреда и 476 тысяч – штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.Решение суда еще не вступило в законную силу.Фото: pixabay.com