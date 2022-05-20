Общество 20.05.2022 в 06:00

Жители Выдрино возмущены мусорным апокалипсисом

Улицы поселка буквально усеяны мусором, в округе стоит невыносимый запах
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Текст: Василиса Шишкина
Жители Выдрино возмущены мусорным апокалипсисом
Жители села Выдрино устали ждать от «мусорного» оператора исполнения своих же обязанностей и обещаний. По словам сельчан, улицы буквально усеяны мусором, а контейнеры подолгу стоят переполненными. В них повадились копаться и искать себе еду как бродячие собаки, так и коровы. Местные жители опасаются отравления скота или распространения какой-нибудь заразы.  

В Бурятии жители Выдрино жалуются на мусорный апокалипсис. В доказательство своих жалоб они отправили фотографии села.

- Вначале, когда бачки поставили, было все нормально, их освобождали, с января вывозили мусор. А потом началось – то машина сломалась, то никто не выехал, то еще что-нибудь. И вот он копится и копится. Взяли бы и отвели несколько дней на нормальный вывоз, чтобы приехать и все забрать. Но нет, приезжают один-два раза в неделю, несколько бачков опустошат, а все остальные так и стоят забитые отходами. В прошлый вторник «ЭкоАльянс» приезжал, убрали вокруг контейнеров, а сами контейнеры   оставили полными, - возмущаются местные жители.

По их словам, в округе стоит невыносимый запах. К тому же к вечно переполненным мусорным бакам повадились ходить коровы и бродячие собаки (засилье последних - еще одна головная боль). Сельчане опасаются заболеваний и падежа скота.

- Козы, коровы копаются в контейнерах. Если вдруг что-то съедят такое, что не переваривается, то у них будут проблемы с желудком или отравление. Я уже молчу об опасности заражения. Мы боимся падежа скота. Собак бездомных тоже целая куча бегает, разносит мусор. За детей страшно, они ведь играют на этих грязных улицах. А запах… Особенно когда теплая погода. Это какой-то кошмар творится, - говорит жительница Выдрино Тамара Сидорова.

Сельчане создали чат в Viber «Уборка мусора Выдрино», где состоят и те, кто несет ответственность за уборку. Однако (на момент сдачи статьи – 16 мая. – Прим. авт.), несмотря на то, что жители забросали чат жалобами и фотографиями мусорного апокалипсиса, в поселке все остается по-прежнему.

Ситуацию усугубляет тот факт, что рядом Байкал. Сильный ветер в селе явление повседневное. Он разносит неубранный мусор на километры вокруг.

- У нас же почти постоянно ветер. Круглогодично. Либо с Байкала дует, либо с гор. И ветром все пакеты и  мусор разносит. Перед 9 Мая я не выдержала и сама убралась возле нашего придомового бачка. Но на следующий день опять все то же самое, - жалуется Тамара Сидорова.

Дошло до того, что особенно совестливым сельчанам уже неудобно выбрасывать мусор возле контейнеров – всем понятно, что его вовремя не уберут. И люди хранят отходы дома.

- Допустим, я не хочу, чтобы мой мусор на улице  валялся. Не выкидываю его, стыдно. А зачем? Чтобы потом он по всему поселку валялся? На балкон выношу. Стоит, пахнет. Другие прячут мусор в гараже или сарае, но у меня нет сарая. Приходится вот так жить. Конечно, неудобно, а что делать, – сетует Тамара Александровна.

После неудачных попыток уладить проблему непосредственно с «ЭкоАльянсом» жители поселка отправили жалобу в прокуратуру.

Напомним, проблемы с мусором есть и в других населенных пунктах. Совсем недавно жители Хоринского района возмущались в СМИ по поводу того, что «ЭкоАльянс» «закормил коров пакетами», разлетающимися по окрестностям из-за образовавшейся из-за несвоевременного вывоза ТКО свалки. Есть проблемы в Заиграевском, Баргузинском районах, в селе Гурульба Иволгинского района и, конечно, городе Улан-Удэ. Как сообщали в республиканском Госстройжилнадзоре, с начала года «ЭкоАльянс» уже 16 раз оштрафован за невывоз мусора на общую сумму около 100 тыс. рублей.

По неофициальным данным, свалка в Выдрино вместе со свалками в Селенгинске и Тункинском национальном парке входит в число объектов, за которые может быть привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу генеральный директор ООО «ЭкоАльянс», депутат Народного Хурала Дмитрий Дружинин.

Фото: из соцсетей
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