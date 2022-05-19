В прокуратуре Бурятии пройдет прием граждан по вопросам исполнительного производства

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков и заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по республике Константин Щукин проведут совместный прием граждан по вопросам исполнительного производства.Прием пройдет 25 мая с 10:00 до 12:00 в здании Управления Федеральной службы судебных приставов (ул. Лимонова, 5, строение 1).Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики или по телефонам: 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79, либо по телефону приемной УФССП России по Республике Бурятия: 28-94-00.Фото: «Номер один»