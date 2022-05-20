Общество 20.05.2022 в 10:02
Монголы предложили чистить Хубсугул от затонувших машин Японии
Хотя первый буксир «Сухбаатар» поднимался в прошлом году при помощи российских спасателей МЧС
Текст: Номер один
Министр окружающей среды и туризма Монголии Б.Бат-Эрдэнэ провел встречу с министром окружающей среды Японии Ц.Ямагути и заместителем министра Т.Оока, сообщает МОНЦАМЭ.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам изменения климата, опустынивания, пыльных бурь, управления водными ресурсами, биоразнообразия, загрязнения воздуха, защиты саксаула и извлечения затонувших транспортных средств и техники со дна озера Хубсгул.
Стороны обсудили пути совместного осуществления многостороннего и эффективного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Например, в рамках двухстороннего сотрудничества Япония выразила полную поддержку работе по поднятию 28 затонувших транспортных средств и техники со дна озера Хубсгул.
Составляя 76,6% запасов пресной воды Монголии и 0,6% мировых запасов пресной воды, озеро Хубсугул является самым глубоким пресноводным озером страны – древним озером, существовавшим более 2 миллионов лет. В затонувших транспортных средствах и технике есть топливо, поэтому необходимо принять меры для своевременного их извлечения со дна озера.
В прошлом году по инициативе президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в рамках спасательной операции было успешно извлечен паровой буксир (тип Бор-500) «Сухбаатар», затонувший в 1985 году. К 2024 году в Монголии планируют полностью очистить озеро от затонувших транспортных средств, техники и отходов.
Напомним, ранее сообщалось о планируемом поднятии около 60 транспортных средств и техники со дна озера Хубсугул к 2024 году. При этом министерство окружающей среды и туризма Монголии благодарило Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России за помощь в поднятии затонувшего в 1985 году парового буксира «Сухбаатар».
Фото: montsame.mn
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам изменения климата, опустынивания, пыльных бурь, управления водными ресурсами, биоразнообразия, загрязнения воздуха, защиты саксаула и извлечения затонувших транспортных средств и техники со дна озера Хубсгул.
Стороны обсудили пути совместного осуществления многостороннего и эффективного сотрудничества в области охраны окружающей среды. Например, в рамках двухстороннего сотрудничества Япония выразила полную поддержку работе по поднятию 28 затонувших транспортных средств и техники со дна озера Хубсгул.
Составляя 76,6% запасов пресной воды Монголии и 0,6% мировых запасов пресной воды, озеро Хубсугул является самым глубоким пресноводным озером страны – древним озером, существовавшим более 2 миллионов лет. В затонувших транспортных средствах и технике есть топливо, поэтому необходимо принять меры для своевременного их извлечения со дна озера.
В прошлом году по инициативе президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в рамках спасательной операции было успешно извлечен паровой буксир (тип Бор-500) «Сухбаатар», затонувший в 1985 году. К 2024 году в Монголии планируют полностью очистить озеро от затонувших транспортных средств, техники и отходов.
Напомним, ранее сообщалось о планируемом поднятии около 60 транспортных средств и техники со дна озера Хубсугул к 2024 году. При этом министерство окружающей среды и туризма Монголии благодарило Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России за помощь в поднятии затонувшего в 1985 году парового буксира «Сухбаатар».
Фото: montsame.mn