В Бурятии силовики разберутся, почему региональные дороги не содержат должным образом

В последние годы о дорожном строительстве в Бурятии говорится очень много. В республику поступают федеральные миллиарды, на которые строятся новые трассы, городские дороги и т. д. Но построенное нужно содержать, иначе уже в скором времени понадобятся новые миллиарды. Счетная палата проверила, как обстоят дела с содержанием дорог, находящихся в ведении республики. И результаты оказались не очень позитивными.Все дороги Бурятии делятся на федеральные, региональные и муниципальные. За каждый из видов отвечает соответствующий уровень власти. В опубликованном недавно отчете Счетной палаты республики речь идет о дорогах, находящихся в ведении республики. Ведомство проверяло не строительство или ремонт, а то, как происходит их содержание. Точнее, насколько эффективно тратятся бюджетные деньги на эту, казалось бы, простую задачу.Начнем с того, что в Бурятии более 3,6 тыс. километров дорог регионального значения. Из них с твердым покрытием – примерно 3,4 тыс. километров. За всем этим богатством в республике следит ГКУ «Бурятрегионавтодор».За 2020 - 2021 гг. из бюджета выделено 1,58 млрд рублей на содержание региональных автодорог. На первый взгляд, сумма выглядит внушительной. Но на деле выясняется, что это капля в море. Ведь, как пишут аудиторы Счетной палаты, в 2020 году выделено лишь 15% от нормативной потребности, в 2021 – 17%.Другими словами, бурятские дороги по факту не на что содержать. И большая их часть из года в год не получает должного ухода. Что печально, ведь в итоге они разрушаются и потом требуют гораздо более серьезных финансовых вливаний, так как накопившийся ущерб, очевидно, всегда труднее ликвидировать.Но даже те деньги, что все же нашлись в казне Бурятии, иногда используются не слишком эффективно.

«По результатам проверки выявлены финансовые нарушения, в том числе признаки неэффективного использования средств – 2,8 млн рублей, необоснованное авансирование поставщиков – 3 млн рублей, признаки нецелевого использования бюджетных средств - 2 млн рублей», - говорится в отчете Счетной палаты.

Выяснилось, что часть денег, которые должны были быть потрачены на содержание дорог, ушли на перевозку пассажиров и автотранспорта на паромных переправах. Кроме того, «Бурятрегионавтодор» вкладывался в дорогу в Иволгинском районе, которая вообще отсутствует в перечне и не закреплена за учреждением. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, ведь по ней тоже ездят люди. С другой - непорядок в документах часто приводит к печальным последствиям, а то и к уголовным делам.К слову, с документами в этой части все не очень хорошо: как отмечают аудиторы, наибольшая доля финансовых нарушений приходится на правила бухгалтерского учета. Напомним, речь идет о бюджетных деньгах, которые по большому счету принадлежат населению. И отчитываться о том, как они тратятся, нужно внимательно и скрупулезно.Кроме того, аудиторы обнаружили несоответствие между данными технических паспортов дорог и перечнем «Бурятрегионавтодора». Так, по данным учреждения, протяженность твердого покрытия на 22 километра больше, чем прописано в паспортах.«По автомобильной дороге «Подъезд от автомобильной дороги «Татаурово - Острог» в Прибайкальском районе в протяженность автодороги неправомерно включена протяженность водного пути паромной переправы по реке Селенге (1,551 км)», - приводят пример аудиторы.И здесь проблема в устаревших технических паспортах: в них до сих пор не учтены ремонтные работы, проводимые еще с 2019 года.«Текущий технический учет автодорог ежегодно не проводился, тогда как по состоянию на 1 января должны вноситься изменения в паспорт дороги. При этом из 62 технических паспортов только по пяти не наступил срок обновления, то есть 57 технических паспортов не содержат данные о фактических технических и эксплуатационных характеристиках автодорог», - говорится в отчете Счетной палаты.То же касается и мостов: данные по ним также устарели и не учитывают проведенную в последние годы работу по их обновлению.

«Между тем по состоянию на 01.01.2022 на автодорогах регионального значения только мостовых сооружений имеется в количестве 436 штук общей протяженностью 17,078 км, при этом технический паспорт не имеется ни на одно мостовое сооружение», - описывают ситуацию аудиторы.

Что же в этом такого? Казалось бы, обычная ошибка в бумагах, с кем не бывает. Но у подобных ошибок есть последствия. В данном случае: «И в 2020, и в 2021 гг. заключены контракты на содержание автодорог протяженностью большей, чем установлено Перечнем». Соответственно, бюджетные деньги выделялись по неверным данным.Каково же качество выполнения работ по содержанию региональных дорог? Как пишут аудиторы, подрядчики далеко не всегда выполняют свои функции должным образом.«В нарушение условий контрактов работы по содержанию автодорог не осуществлялись в период с 09.06.2021 по 30.06.2021 в Тарбагатайском районе и с 16.06.2021 по 30.06.2021 в Селенгинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Бичурском, Иволгинском, Кабанском, Окинском и Тункинском районах, тогда как по условиям контрактов цель работы - обеспечение круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по автодорогам общего пользования регионального значения на период действия государственного контракта - до 30.06.2021», - говорится в отчете по результатам проверки.В итоге Счетная палата предложила ответственным учреждениям и ведомствам повысить качество технического учета и паспортизации автодорог и мостов, разобраться со всеми расхождениями в документах, устранить все нарушения, привлечь к ответственности должностных лиц и т. д. А чтобы результаты проверки получили более сильный эффект, их направили главе республики, Народному Хуралу и правоохранительным органам. Которые проверят, «светит» ли кому-то уголовная статья за потраченные бюджетные миллионы.Напоследок скажем, что содержание дорог это не только удобство и хорошее настроение автомобилистов. В апреле этого года ГИБДД по республике сообщала, что с января в ДТП погибли 18 человек. При этом 52 ДТП связано с неудовлетворительными дорожными условиями. После проверок улично-дорожной сети инспекция выдала 452 предписания на устранение недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц.Таким образом, речь идет не только о бюджетных деньгах, но и о человеческих жизнях. Поэтому к таким вещам нужно относиться более чем серьезно.Станислав Сергеев, «Номер один».