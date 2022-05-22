В Бурятии прокуратура и суды тормозят туристический проект на миллиард рублей

Компания «Славное море» еще в прошлом году заявила о намерении построить в Бурятии туристическую инфраструктуру на миллиард рублей. Речь идет о селе Выдрино в Кабанском районе, где должны появиться гостиницы, яхтенный порт, благоустроенный пляж. А вторым этапом предполагалось облагородить гору Мамай для зимнего туризма. Но прокуратура и суды решили внести свою лепту в этот проект и устроили судебные разборки относительно оформления земель под эти цели.В конце прошлого года сообщалось, что специалисты лесного хозяйства приступили к земельным работам в селе Выдрино Кабанского района. Эта работа проводилась в рамках инвестсоглашения между регионом и компанией «Славное море», планирующей построить инфраструктуру для летнего и зимнего туризма на побережье Байкала.Компания хочет создать единый туристический комплекс «Саяны» с отелем на 200 номеров, рестораном, яхтенным портом на 40 мест для малых судов с обслуживанием, складскими хранилищами для судов и инвентаря, благоустроенным пляжем, площадками с предоставлением различных прокатных услуг, маяком со смотровой площадкой. А второй этап предусматривает строительство инфраструктуры для зимнего туризма на горе Мамай.На сегодня проект является якорным и направлен на комплексное развитие туризма в селе Выдрино Кабанского района. Предполагается создание логистической инфраструктуры водных портов и водного туризма населенных пунктов: Выдрино, Байкальск, Слюдянка, Листвянка, Бабушкин, Танхой. Это позволит связать южную часть Байкала, а впоследствии и всего озера.По поводу первого этапа называлась сумма в районе 1 млрд рублей. Завершить работы планировалось в 2025 году. Однако этот срок может сдвинуться. Ведь проект тормозят земельные формальности, на которые обратила внимание прокуратура.С иском к компании «Славное море» обратился Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор. Он просил суд отобрать у компании право собственности на земельные участки, выделенные им администрацией Выдринского поселения под инвестпроект. Более того, требовал признать недействительным само образование этих участков и снять их с государственного учета.Прокурор ссылался на то, что участки незаконно образованы в водоохранной зоне озера Байкал, что является нарушением закона. Напомним, несколько лет назад законодательство о водоохранной зоне озера сильно ужесточилось, что не только затормозило развитие туристического бизнеса на Байкале, но и сильно осложнило жизнь населению прибрежных сел, тогда потерявшему право оформлять свои же участки в собственность и т. д. Позже требования несколько ослабили, но ряд ограничений по-прежнему в силе.В своих пояснениях прокурор подробно описывает «родословную» спорной земли и процесс передачи ее инвестору. А позже долго объясняет, почему участок нельзя было отдавать.

«Озеро Байкал является самым большим в мире пресным водоемом с уникальной экосистемой. Возникновение права собственности на земельный участок с кадастровым номером ... расположенный в прибрежной защитной полосе, также является незаконным, поскольку центральная экологическая зона Байкальской природной территории находится в федеральной собственности», - описывает позицию прокурора суд.



Несмотря на возражения ответчиков и третьих лиц, суд первой инстанции встал на сторону прокурора и решил отобрать участки у компании «Славное море» и у администрации Выдринского поселения.Впрочем, компания-инвестор решила бороться до конца и обратилась в Верховный суд с апелляционной жалобой.

«Решение суда первой инстанции является незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права, - заявили в суде представители компании. – Общество (ООО «Славное море». - Прим. ред.) действовало добросовестно и разумно, поэтому не должно нести такие неблагоприятные последствия, как признание права отсутствующим на весь земельный участок.



В суде представители инвестора привели целый ряд аргументов. Например, по данным Государственного водного реестра и приказа Енисейского БВУ, пересечение с береговой полосой земельного участка отсутствует вовсе. Кроме того, на момент предоставления земли в собственность, по мнению «Славного моря», границы экологических зон озера Байкал не были определены, а значит, и вытекающие из них ограничения еще не возникли. И это лишь часть моментов, отраженных в апелляционной жалобе компании.Впрочем, Верховный суд снова встал на сторону прокурора и отказал «Славному морю» в праве на спорные участки земли.Таким образом, еще один крупный инвестпроект Бурятии забуксовал из-за бюрократических сложностей. Впрочем, есть и другие способы решить земельный вопрос. Хочется верить, что формализм не станет причиной длительной затяжки реализации проекта и в итоге в Выдрино и на горе Мамай все же появится современная туристическая инфраструктура.Станислав Сергеев, «Номер один».