Общество 22.05.2022 в 07:00

В Бурятии прокуратура и суды тормозят туристический проект на миллиард рублей

Речь идет о селе Выдрино в Кабанском районе, где должны появиться гостиницы, яхтенный порт, благоустроенный пляж
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии прокуратура и суды тормозят туристический проект на миллиард рублей
"Номер один"
Компания «Славное море» еще в прошлом году заявила о намерении построить в Бурятии туристическую инфраструктуру на миллиард рублей. Речь идет о селе Выдрино в Кабанском районе, где должны появиться гостиницы, яхтенный порт, благоустроенный пляж. А вторым этапом предполагалось облагородить гору Мамай для зимнего туризма. Но прокуратура и суды решили внести свою лепту в этот проект и устроили судебные разборки относительно оформления земель под эти цели.

И зимой, и летом

В конце прошлого года сообщалось, что специалисты лесного хозяйства приступили к земельным работам в селе Выдрино Кабанского района. Эта работа проводилась в рамках инвестсоглашения между регионом и компанией «Славное море»,  планирующей построить инфраструктуру для летнего и зимнего туризма на побережье Байкала.

Компания хочет создать единый туристический комплекс «Саяны» с отелем на 200 номеров, рестораном, яхтенным портом на 40 мест для малых судов с обслуживанием, складскими хранилищами для судов и инвентаря, благоустроенным пляжем, площадками с предоставлением различных прокатных услуг, маяком со смотровой площадкой. А второй этап предусматривает строительство инфраструктуры для зимнего туризма на горе  Мамай.

На сегодня проект является якорным и направлен на комплексное развитие туризма в селе Выдрино Кабанского района. Предполагается создание логистической инфраструктуры водных портов и водного туризма населенных пунктов: Выдрино, Байкальск, Слюдянка, Листвянка, Бабушкин, Танхой. Это позволит связать южную часть Байкала, а впоследствии  и всего озера.

По поводу первого этапа называлась сумма в районе 1 млрд рублей. Завершить работы планировалось в 2025 году. Однако этот срок может сдвинуться. Ведь проект тормозят земельные формальности, на которые обратила внимание прокуратура.

Водоохранные препоны

С иском к компании «Славное море» обратился Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор. Он просил суд отобрать у компании право собственности на земельные участки, выделенные им администрацией Выдринского поселения под инвестпроект. Более того,  требовал признать недействительным само образование этих участков и снять их с государственного учета.

Прокурор ссылался на то, что участки незаконно образованы в водоохранной зоне озера Байкал, что является нарушением закона. Напомним, несколько лет назад законодательство о водоохранной зоне озера сильно ужесточилось, что не только затормозило развитие туристического бизнеса на Байкале, но и сильно осложнило жизнь населению прибрежных сел,  тогда потерявшему право оформлять свои же участки в собственность и т. д. Позже требования несколько ослабили, но ряд ограничений по-прежнему в силе.

В своих пояснениях прокурор подробно описывает «родословную» спорной земли и процесс передачи ее инвестору. А позже долго объясняет, почему участок нельзя было отдавать.

«Озеро Байкал является самым большим в мире пресным водоемом с уникальной экосистемой. Возникновение права собственности на земельный участок с кадастровым номером ... расположенный в прибрежной защитной полосе, также является незаконным, поскольку центральная экологическая зона Байкальской природной территории находится в федеральной собственности», - описывает позицию прокурора суд.


Несмотря на возражения ответчиков и третьих лиц, суд первой инстанции встал на сторону прокурора и решил отобрать участки у компании «Славное море» и у администрации Выдринского поселения.

Еще одно поражение

Впрочем, компания-инвестор решила бороться до конца и обратилась в Верховный суд с апелляционной жалобой.

«Решение суда первой инстанции является незаконным и необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права, - заявили в суде представители компании. – Общество (ООО «Славное море». - Прим. ред.) действовало добросовестно и разумно, поэтому не должно нести такие неблагоприятные последствия,  как признание права отсутствующим на весь земельный участок.


В суде представители инвестора привели целый ряд аргументов. Например, по данным Государственного водного реестра и приказа Енисейского БВУ, пересечение с береговой полосой земельного участка отсутствует вовсе. Кроме того, на момент предоставления земли в собственность, по мнению «Славного моря», границы экологических зон озера Байкал не были определены, а значит, и вытекающие из них ограничения еще не возникли. И это лишь часть моментов,  отраженных в апелляционной жалобе компании.

Впрочем, Верховный суд снова встал на сторону прокурора и отказал «Славному морю» в праве на спорные участки земли.

Таким образом, еще один крупный инвестпроект Бурятии забуксовал из-за бюрократических сложностей. Впрочем, есть и другие способы решить земельный вопрос. Хочется верить, что формализм не станет причиной длительной затяжки реализации проекта и в итоге в Выдрино и на горе Мамай все же появится современная туристическая инфраструктура.

Станислав Сергеев, «Номер один».
Теги
туризм

Все новости

Погибшему десантнику из Бурятии присвоили звание Героя России
21.05.2022 в 20:58
В Бурятии сгорели два дома в селе Ильинка
21.05.2022 в 19:59
В Бурятии осудили экс-учительницу, застрелившую любовника из ружья
21.05.2022 в 17:46
Цены на подержанные иномарки в Бурятии покатились вниз
21.05.2022 в 16:12
В Генпрокуратуре России недовольны готовностью регионов ДФО к лесным пожарам
21.05.2022 в 15:41
В Бурятии предупредили о надвигающихся пыльных бурях
21.05.2022 в 15:14
В Бурятии многодетная мать 17 лет живет без паспорта
21.05.2022 в 14:00
В Бурятии пожар уничтожил дом, гараж и автомобиль
21.05.2022 в 12:51
В Улан-Удэ ребенок попал под автомобиль
21.05.2022 в 11:31
Жителей Бурятии просят помочь семье, потерявшей все
21.05.2022 в 11:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 мая

Читайте также
Погибшему десантнику из Бурятии присвоили звание Героя России
Именем Дмитрия Фаршинева назовут новый сквер в Кяхте
21.05.2022 в 20:58
Цены на подержанные иномарки в Бурятии покатились вниз
Но покупать автомобили некому и не на что
21.05.2022 в 16:12
В Генпрокуратуре России недовольны готовностью регионов ДФО к лесным пожарам
Местным прокурорам поручено усилить контроль в сфере сохранения лесов
21.05.2022 в 15:41
В Бурятии предупредили о надвигающихся пыльных бурях
Погода испортится в ближайшие несколько часов
21.05.2022 в 15:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru