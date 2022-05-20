В Улан-Удэ скоро откроют еще два новых детсада

В Улан-Удэ завершается строительство детсада на ул. Конечной, сообщили в мэрии города. Сейчас в детсаду заканчивают внутренние отделочные работы, идет сборка детских горок и скамеек на территории учреждения. Здесь осталось подключить все оборудование, расставить мебель и убраться.Детский сад на улице Конечной в Октябрьском районе построили по нацпроекту «Демография». В новый детсад пойдут 280 детишек разных возрастов – по 20 воспитанников в группе.Детский сад построен по типовому проекту – для детей есть игровые, спальни, раздевальная, буфетная, санузлы, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.Также завершаются работы в детском саду на ул. Лермонтова.Напомним, в апреле этого года в Улан-Удэ открылись три детских сада – в микрорайтнах Дивизионный и Забайкальский, а также на ул. Боевой. Всего за три года в городе построено 19 дошкольных учреждений.Фото: мэрия Улан-Удэ