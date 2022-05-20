Общество 20.05.2022 в 10:55
В Улан-Удэ скоро откроют еще два новых детсада
Дошкольные учреждения появятся на улицах Конечной и Лермонтова
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ завершается строительство детсада на ул. Конечной, сообщили в мэрии города. Сейчас в детсаду заканчивают внутренние отделочные работы, идет сборка детских горок и скамеек на территории учреждения. Здесь осталось подключить все оборудование, расставить мебель и убраться.
Детский сад на улице Конечной в Октябрьском районе построили по нацпроекту «Демография». В новый детсад пойдут 280 детишек разных возрастов – по 20 воспитанников в группе.
Детский сад построен по типовому проекту – для детей есть игровые, спальни, раздевальная, буфетная, санузлы, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.
Также завершаются работы в детском саду на ул. Лермонтова.
Напомним, в апреле этого года в Улан-Удэ открылись три детских сада – в микрорайтнах Дивизионный и Забайкальский, а также на ул. Боевой. Всего за три года в городе построено 19 дошкольных учреждений.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Детский сад на улице Конечной в Октябрьском районе построили по нацпроекту «Демография». В новый детсад пойдут 280 детишек разных возрастов – по 20 воспитанников в группе.
Детский сад построен по типовому проекту – для детей есть игровые, спальни, раздевальная, буфетная, санузлы, музыкальный зал, зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.
Также завершаются работы в детском саду на ул. Лермонтова.
Напомним, в апреле этого года в Улан-Удэ открылись три детских сада – в микрорайтнах Дивизионный и Забайкальский, а также на ул. Боевой. Всего за три года в городе построено 19 дошкольных учреждений.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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