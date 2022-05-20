Общество 20.05.2022 в 11:51

Военный эксперт отметил профессионализм военнослужащих из Бурятии

Евгений Линин заявил, что военные ВВО выполняют поставленные задачи слаженно и профессионально
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Текст: Константин Воронов
Военный эксперт отметил профессионализм военнослужащих из Бурятии
На Украине непосредственно в районах проведения боевых действий работают российские журналисты. Анализируя происходящее, военный эксперт и постоянный обозреватель событий на Украине Евгений Линин отметил, что военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) выполняют поставленные перед ними задачи слаженно и профессионально.

Военный корреспондент Евгений Линин, осуществляющий информационное сопровождение спецоперации на Украине, каждый день рассказывает о событиях на освобождаемых территориях в своем телеграм-канале и в новостной ленте издания «Глагол». Он оценил слаженность и чёткость в выполнении задач личным составом воинских частей ВВО, в том числе военнослужащих из Бурятии.

«В состав Восточного военного округа входит немало соединений и воинских частей, которые в настоящее время по праву являются одними из лучших в Вооруженных силах РФ. Основным показателем при этом, несомненно, является уровень боевой подготовки военнослужащих. Так, личный состав прославленного танкового соединения общевойсковой армии ВВО считается одним из самых боеспособных в стране. Танкисты из Бурятии - уже легенда, постоянные лидеры всероссийских и международных соревнований по танковому биатлону. Также, необходимо отметить и другие воинские формирования. Двенадцать военнослужащих мотострелкового соединения, дислоцированного в городе Кяхта на юге Бурятии за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны удостоены звания Героя Советского Союза. Артиллерийское соединение и во время Великой Отечественной назвали «Богами войны». Соединение воздушно-десантных войск  является одним из лучших воинских частей воздушно – десантных войск. В дни спецоперации они доказывают право носить почетное звание наследников славной военной истории России», - отметил Евгений Линин.

Фото: «Номер один»
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