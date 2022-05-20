Школьница из Улан-Удэ победила в ежегодном конкурсе СКР «Юный следователь»

Ученица 10-го класса улан-удэнской средней школы № 47 Юлия Найданова стала победителем первого этапа конкурса «Юный следователь», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Школьница выполнила и представила для рассмотрения комиссией исследовательскую работу на тему: «Петр I на страже закона», эссе, посвященное культуре и традициям родного края, а также подробные и полные ответы в викторине на 15 исторических вопросов. Также она представила интересное и содержательное портфолио с различными дипломами, сертификатами, свидетельствами и похвальными листами, демонстрирующими достижения в школе и успехи в различных олимпиадах.Все материалы были направлены в центральный аппарат Следственного комитета для участия во втором этапе (финальной части) конкурса, по результатам которой Юлия Найданова вместе с другими номинантами также стала победителем. В качестве поощрения девочке вручена путевка на профильную смену во Всероссийский детский центр «Океан».Руководитель следственного управления Вячеслав Сухоруков в торжественной обстановке на совещании с участием личного состава поздравил юное дарование с победой, вручил сертификат на поездку в детский центр, пожелал дальнейших успехов в учебе, а также ярких впечатлений и эмоций от предстоящего посещения одного из известнейших детских лагерей.Ежегодно Следственным комитетом Российской Федерации проводится конкурс «Юный следователь», целью которого является патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, повышение правосознания детей и подростков, а также развитие интереса к следственной и криминалистической работе в подростковой среде.Фото: buryatia.sledcom.ru