Роспотребнадзор Бурятии предупредил об опасности обезьяньей оспы

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, в ряде европейских стран и США регистрируются случаи редкой болезни – оспы обезьян. Вирус передается человеку от животных, в некоторых случаях приводит к тяжелому заболеванию, летальность составляет от 1% до 11%.«Для быстрого выявления возможных случаев оспы обезьян научный центр «Вектор» Роспотребнадзора оперативно создал автономную тест-систему и успешно провел ее лабораторные испытания. Также усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, чтобы не допустить возможность завоза в Россию. Риск завоза инфекции оценивается как низкий, случаев оспы обезьян в стране не зафиксировано», - сообщили в ведомстве.Фото: pixabay.com