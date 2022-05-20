Общество 20.05.2022 в 14:47
В Улан-Удэ убили алабая, покусавшего трудового мигранта из Узбекистана
Мигрант категорически отрицает подозрения в свой адрес
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ завершилась долгая история, связанная с нападением собаки на человека. Она началась зимой, когда алабай, выйдя на улицу, атаковал и покусал приезжего из Узбекистана. «Собака была далеко от своей территории. Думаю, от места нападения на меня до ее дома было больше ста метров», - рассказывал тогда пострадавший.
Трудовой мигрант получил серьезные раны и потом долго лечился. Ведь алабай – это крупная, мощная порода.
Владельцев собаки установили и оштрафовали за несоблюдение правил содержания домашних питомцев и допущение нападения. Пострадавшего, пока тот лечился и не мог вести трудовую деятельность, временно приютила сердобольная местная жительница.
Долгое время мигрант пытался урегулировать с хозяевами агрессивной собаки вопрос выплаты компенсации. В начале этой истории они выплатили 5 тысяч рублей, но мигрант не считал такую сумму нормальной компенсацией и даже думал над обращением в суд. Но до суда не дошло – ему предложили дополнительно выплатить еще 25 тысяч рублей.
«Я посоветовала ему согласиться на эту сумму. По судам ходить – это время и нервотрепка», - отметила местная жительница. Пострадавший согласился.
Случай с гостем из Узбекистана является хорошим примером того, как надо себя вести с собачниками, которые не могут контролировать своих питомцев. Они должны призываться к ответственности не только муниципальными властями, но и пострадавшими - хоть в досудебном, хоть в судебном порядке.
Ходят разговоры, что потом злополучная собака покусала еще одного человека. Однако «Номер один» не удалось получить официального подтверждения этого факта. Поэтому утверждать не будем.
«В конечном итоге кто-то эту собаку убил. Об этом он (пострадавший мигрант – прим. авт.) мне рассказал. Недавно он видел владельцев алабая и те его спросили – ты убил нашу собаку?», - сообщила ошеломляющую новость женщина.
Удивленный таким поворотом дел гость Бурятии заверил владельцев, что даже близко не подходит к их территории и их собаке. Для установления того, кто убил собаку, гастарбайтер посоветовал собачникам посмотреть записи их видеокамер, и по ним установить, что произошло и кто был на месте ЧП.
Вероятно, хозяева подумали, что это приезжий мог отомстить собаке за нападение.
Что касается самого мигранта, то его жизнь возвращается в привычную колею, с документами все наладилось, он снова трудоустроился, целыми днями усердно работает. «Номер один» не удалось на этот раз с ним связаться.
Фото: «Номер один»
Трудовой мигрант получил серьезные раны и потом долго лечился. Ведь алабай – это крупная, мощная порода.
Владельцев собаки установили и оштрафовали за несоблюдение правил содержания домашних питомцев и допущение нападения. Пострадавшего, пока тот лечился и не мог вести трудовую деятельность, временно приютила сердобольная местная жительница.
Долгое время мигрант пытался урегулировать с хозяевами агрессивной собаки вопрос выплаты компенсации. В начале этой истории они выплатили 5 тысяч рублей, но мигрант не считал такую сумму нормальной компенсацией и даже думал над обращением в суд. Но до суда не дошло – ему предложили дополнительно выплатить еще 25 тысяч рублей.
«Я посоветовала ему согласиться на эту сумму. По судам ходить – это время и нервотрепка», - отметила местная жительница. Пострадавший согласился.
Случай с гостем из Узбекистана является хорошим примером того, как надо себя вести с собачниками, которые не могут контролировать своих питомцев. Они должны призываться к ответственности не только муниципальными властями, но и пострадавшими - хоть в досудебном, хоть в судебном порядке.
Ходят разговоры, что потом злополучная собака покусала еще одного человека. Однако «Номер один» не удалось получить официального подтверждения этого факта. Поэтому утверждать не будем.
«В конечном итоге кто-то эту собаку убил. Об этом он (пострадавший мигрант – прим. авт.) мне рассказал. Недавно он видел владельцев алабая и те его спросили – ты убил нашу собаку?», - сообщила ошеломляющую новость женщина.
Удивленный таким поворотом дел гость Бурятии заверил владельцев, что даже близко не подходит к их территории и их собаке. Для установления того, кто убил собаку, гастарбайтер посоветовал собачникам посмотреть записи их видеокамер, и по ним установить, что произошло и кто был на месте ЧП.
Вероятно, хозяева подумали, что это приезжий мог отомстить собаке за нападение.
Что касается самого мигранта, то его жизнь возвращается в привычную колею, с документами все наладилось, он снова трудоустроился, целыми днями усердно работает. «Номер один» не удалось на этот раз с ним связаться.
Фото: «Номер один»