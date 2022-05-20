Общество 20.05.2022 в 15:46

В Бурятии сетевая компания выставляла счета исправительной колонии «не по понятиям»

Исправительное учреждение вдруг стало платить за дачников и бизнесменов, опосредованно подключенных к сетям
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Текст: Номер один
В Бурятии сетевая компания выставляла счета исправительной колонии «не по понятиям»
Бурятское УФАС выдало предупреждение компании «Россети Сибирь»  о необходимости установления приборов учета на сетях исправительной колонии № 8, сообщила пресс-служба антимонопольного управления.

После смены в 2021 году сетевой компании, обеспечивающей передачу электроэнергии, у колонии значительно увеличились счета за потребленное электричество.

Выяснилось, что применяемая ПАО «Россети Сибирь» схема учета не позволяет выделить расход электроэнергии сторонних потребителей – ДНТ и индивидуальных предпринимателей, опосредованно присоединенных к сетям. В итоге все неучтенные потери предъявляются к оплате исправительной колонии.

УФАС усмотрело в действиях сетевой организации признаки злоупотребления доминирующим положением. До середины июля ПАО «Россети Сибири» необходимо изменить схему учета электроэнергии, установив приборы учета в точке подключения к сетям исправительного учреждения сторонних потребителей.

Фото: pixabay.com
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энергетика «Россети Сибирь» УФАС предупреждние

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