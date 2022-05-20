В Бурятии сетевая компания выставляла счета исправительной колонии «не по понятиям»

Бурятское УФАС выдало предупреждение компании «Россети Сибирь» о необходимости установления приборов учета на сетях исправительной колонии № 8, сообщила пресс-служба антимонопольного управления.После смены в 2021 году сетевой компании, обеспечивающей передачу электроэнергии, у колонии значительно увеличились счета за потребленное электричество.Выяснилось, что применяемая ПАО «Россети Сибирь» схема учета не позволяет выделить расход электроэнергии сторонних потребителей – ДНТ и индивидуальных предпринимателей, опосредованно присоединенных к сетям. В итоге все неучтенные потери предъявляются к оплате исправительной колонии.УФАС усмотрело в действиях сетевой организации признаки злоупотребления доминирующим положением. До середины июля ПАО «Россети Сибири» необходимо изменить схему учета электроэнергии, установив приборы учета в точке подключения к сетям исправительного учреждения сторонних потребителей.Фото: pixabay.com