Общество 20.05.2022 в 15:46
В Бурятии сетевая компания выставляла счета исправительной колонии «не по понятиям»
Исправительное учреждение вдруг стало платить за дачников и бизнесменов, опосредованно подключенных к сетям
Текст: Номер один
Бурятское УФАС выдало предупреждение компании «Россети Сибирь» о необходимости установления приборов учета на сетях исправительной колонии № 8, сообщила пресс-служба антимонопольного управления.
После смены в 2021 году сетевой компании, обеспечивающей передачу электроэнергии, у колонии значительно увеличились счета за потребленное электричество.
Выяснилось, что применяемая ПАО «Россети Сибирь» схема учета не позволяет выделить расход электроэнергии сторонних потребителей – ДНТ и индивидуальных предпринимателей, опосредованно присоединенных к сетям. В итоге все неучтенные потери предъявляются к оплате исправительной колонии.
УФАС усмотрело в действиях сетевой организации признаки злоупотребления доминирующим положением. До середины июля ПАО «Россети Сибири» необходимо изменить схему учета электроэнергии, установив приборы учета в точке подключения к сетям исправительного учреждения сторонних потребителей.
Фото: pixabay.com
После смены в 2021 году сетевой компании, обеспечивающей передачу электроэнергии, у колонии значительно увеличились счета за потребленное электричество.
Выяснилось, что применяемая ПАО «Россети Сибирь» схема учета не позволяет выделить расход электроэнергии сторонних потребителей – ДНТ и индивидуальных предпринимателей, опосредованно присоединенных к сетям. В итоге все неучтенные потери предъявляются к оплате исправительной колонии.
УФАС усмотрело в действиях сетевой организации признаки злоупотребления доминирующим положением. До середины июля ПАО «Россети Сибири» необходимо изменить схему учета электроэнергии, установив приборы учета в точке подключения к сетям исправительного учреждения сторонних потребителей.
Фото: pixabay.com