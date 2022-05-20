Общество 20.05.2022 в 16:13

Россия и Монголия обсудят перспективы развития медицинского туризма

Обмен мнениями состоится на российско-монгольском форуме, который пройдет в Улан-Удэ 27-28 мая



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Россия и Монголия обсудят перспективы развития медицинского туризма
Представители медицинского сообщества и специалисты сферы гостеприимства обсудят возможности развития лечебно-оздоровительного туризма на российско-монгольском форуме, который состоится в Бурятии 27-28 мая, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Панельную сессию «Перспективы развития медицинского туризма. Традиции, новаторство, развитие.» в формате ВКС откроет первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко. С приветственным словом перед участниками выступит руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова. Модератором сессии станет министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Площадка будет разделена на три секции. В секции «Трансформация и развитие территории через санаторно-курортное лечение» выступят: руководитель кардиореспираторного отделения Томского научно-исследовательского института курортологии и физиотерапии Ирина Смирнова; федеральный координатор сообщества практик превентивной медицины Агентства стратегических инициатив Сергей Чудаков. Бурятию представят главный врач – генеральный директор санаторно-курортного учреждения профсоюзов республики «Байлкурорт», главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению минздрава республики Тамир Мытыпов и генеральный директор тругенства «Жассо Тур» Светлана Цыбикдоржиева.

Тема второй секции – «Новые технологии на служении здоровья». Ее откроет министр здравоохранения Бурятия Евгения Лудупова, вместе с ней выступят генеральный директор медицинского центра «Диагрупп» и представитель Центра ядерной медицины.

Не останется без внимания и подготовка профильных специалистов. Ей будет посвящена секция новые смыслы и парадигмы медицинского образования и повышение компетенций в медицине. Здесь выступит ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов, опытом поделится председатель Совета молодых специалистов при министерстве здравоохранения Бурятии, главный врач улан-удэнской городской больницы № 4 Улан-Удэ Михаил Итыгилов.

Отметим, что лечебно-оздоровительный туризм приобретает все большую популярность во всем мире. В Бурятии разработана и согласовывается программа по развитию лечебно-оздоровительного кластера. Это направление является одним из самых востребованных видов отдыха в республике, так как позволяет совместить поправку здоровья с культурной программой и отдыхом на Байкале.
В республике известны около 300 минеральных источников, воды которых используются в терапии, на местах расположения некоторых из них развернулись курорты и базы отдыха. В Улан-Удэ находится Центр восточной медицины, где пациентам предлагают рефлексотерапию (иглоукалывание), мануальную терапию, фито- и гирудотерапию (лечение с помощью трав и пиявок), массаж и многое другое. Еще одна медицинская составляющая - климатотерапия: минеральные ванны, ванны с отварами из лекарственных трав, гидромассажные ванны и грязелечение.

Еще один способ поправить здоровье в республике – аутофагия - лечебное голодание, которое успешно применяется в республике  20 лет. Байкал, байкальский воздух - вот за чем еще едут сюда издалека. Сосновые леса, которыми богата Бурятия сполна – источник фитонцидов. Это летучие соединения, которые уничтожают микроорганизмы.

Онлайн регистрация для участия в форуме «Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности» открылась на официальном сайте мероприятия https://rmforum.ru/. Для участия необходимо только заполнить заявку, взносов не требуется – участие в форуме бесплатное.

Фото: egov-buryatia.ru
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здравоохранение туризм Бурятия

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