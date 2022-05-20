Общество 20.05.2022 в 17:13

В Бурятии начат прием заявок на всероссийский конкурс «Регион добрых дел»

Участниками регионального конкурса могут стать некоммерческие организации
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Текст: Номер один
В Бурятии начат прием заявок на всероссийский конкурс «Регион добрых дел»
Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2022 года. Конкурс проходит ежегодно в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», организатором в нашем регионе выступает министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия.

Деятельность добровольцев всегда бескорыстна, а главной благодарностью для каждого волонтера может стать признание. Признание его работы, опыта и достижений в сфере добровольческой деятельности. 

Конкурс призван создать условия для развития добровольческих инициатив в субъектах России, повысить качество жизни населения и способствовать росту числа граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность.

Прием заявок осуществляется до 25 мая на электронный адрес: dobrodom03@yandex.ru с пометкой «На конкурс».

Принять участие в конкурсе можно по направлениям:
- школьное добровольчество;
- студенческое добровольчество;
- добровольчество трудоспособного населения;
- «серебряное» добровольчество.

Участниками регионального конкурса могут стать зарегистрированные некоммерческие организации, одним из направлений деятельности которых является содействие в вопросах развития добровольчества (волонтерства), в том числе государственные и муниципальные учреждения. 

Подробная информация и положение можно найти на сайте Молодежного центра. 

Телефон для справок: 8 (3012) 37-95-29.

Фото: Pixabay.com, Ц. Болдоев. 

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